Sajtótájékoztatón jelentette be a DEAC lovasszakosztálya, hogy a kétszeres felnőtt magyar bajnok ifjabb Szabó Gábor, valamint Szabó-Máriás Sára személyében kimagasló hazai és nemzetközi eredményekkel rendelkező díjugratók csatlakoznak a klubhoz.

Az eseményen Bács Zoltán kancellár rámutatott, a lovassport régóta szerves része a Debreceni Egyetemnek. – A lovarda is hosszú múltra tekint vissza, hiszen több, mint húsz éve tartozik az intézményünkhöz. Az agrárképzési programunk igényli, hogy legyen ilyen infrastruktúránk, mi pedig igyekszünk ezt minél inkább kihasználni, így az oktatás, és az utánpótlásképzés is feladata a nemrég megalakult lovas szakosztálynak. Mostantól a díjugratás is szerves része a mindennapjainknak, nagy öröm, hogy olyan ló került hozzánk, amely ifjabb Szabó Gáborral, az ország legjobb díjugratójával komoly sikereket érhet el a DEAC színeiben - mondta el Bács Zoltán.

HBN

Fotó: dijugratoszakag.hu