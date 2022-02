Fegyelemre tanít



– Ez a HTE első olyan szakosztálya, ami nem labdához kötött – ezt már Tiba István országgyűlési képviselő mondta. – Azt mindenki tudja, hogy elég sok kritikát kap a polgári kormány a sport támogatása miatt. Ez egy óriási butaság, hiszen a sport azontúl, hogy egészséges, nagyon sok dologra neveli az embert. Fegyelemre mindenképpen, pláne, ha a lövészetről beszélünk. A fiatalok, akik a sporton keresztül megtanulják, hogy vannak az életben olyan helyzetek, amikor nagyon fegyelmezettnek kell lenni, ők ezt az élet más területén is hasznosítani tudják – hangsúlyozta. Tiba István úgy véli, a városvezetésnek elismerés jár azért, hogy olyan sportágakat is meghonosítanak, amelyek vonzók a fiatalok számára. – Itt van például a BMX- és a gördeszkapálya, bár ezek a sportágak Magyarországon még nincsenek annyira a köztudatban, mint a nyugati országokban.

Ha egy város veszi a fáradtságot, és olyan lehetőségeket teremt meg, amelyek az országban is egyedülállóak, az mindenképpen a fiatalok érdekeit szolgálja

– vallja. A képviselő rámutatott, a fedett lőtérnek a sikerét bizonyítja az, hogy bár nemrég kezdték el szervezni a szakosztályt, de már közel ötven tagja van.

Büszkék lehetnek



A pályát Boros György, a Honvédelmi Sportszövetség és Magyar Sportlövők Szövetségének alelnöke vette át. Megosztotta, legutóbb Újfehértón vettek át egy honvédelmi sportközpontot, most pedig ezt a 10 méteres légpisztolyos pályát. Köszönetét fejezte ki Pető Lászlónak, a Honvédelmi Sportszövetség megyei elnökének, hogy közbenjárásával a szakmai munka ismét feltámadhatott a településen. Mint emlékeztetett, évtizedeken keresztül működött pálya. – Sajnos ez megszűnt kétszáz másik lőtérrel együtt, amelyet a rendszerváltás után mondhatni szakmai tévedésből bezártak, de lehet, hogy csak a pénzhiány okozta – mondta. Felidézte, a Honvédelmi Sportszövetséget öt évvel ezelőtt a honvédelmi sportágak népszerűsítése érdekében hozták létre. Megosztotta azt is, a szövetség tervei között szerepel, hogy valamennyi járásközpontban honvédelmi sportközpont jöjjön létre, 16 már a tervezési, illetve a kivitelezési fázisában van. – Hajdúböszörmény a leginkább arra lehet büszke, hogy itt a fegyveres szolgálatnak hagyománya van, maga a város is ennek köszönheti létjogosultságát – húzta alá. Hozzátette, ez a pálya alkalmas az olimpiai számok elsajátítására és gyakorlására is.

Kiss Dóra