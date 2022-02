Szabó Titusz a következőket mondta a dvscboxing.hu-nak:

- Nagyon jó volt, hiszen mindenki előrelépést, fejlődést mutatott. Mátrai Petra és Szilágyi Dominika sajnos nem jött, mert betegek voltak. Rostás Kevin viszont ott volt, egri ellenféllel szemben, ráadásul egy erőteljesebb srác ellen jól küzdött, ügyes volt. Végül a testi fölény győzött (bár nem voltak kihirdetett győztesek). Bodnár Krisztina egy egri lány ellen állt ki, itt a rivális volt kisebb testi erejű, s végül feladásra kényszerítette az ellenfelet a mi lányunk, érvényesítve fölényét. Dallos Ruben, aki serdülő, ugyancsak egy magasabb egri ellen bokszolt, egy sok ütéses meccsen, Ruben a hátsókezesekre fektette a hangsúlyt. Nagy küzdelem volt, ő is előrelépett. Veres Zoltán egy hasonló alkatú srác ellen ügyesen bokszolt, de erősödnie kell majd. Most technikásan bunyózott, nagy különbség volt köztük tudásban. Budár Balázs berettyóújfalui srác, egész szépen bokszolt, próbált sokat ütni, védekezésben is sokat fejlődött. Ellenfele magassági fölénye és nagyobb tudása győzött, de Balázs küzdött, fejlődött. Végül kiszámolták, de ettől még jó benyomást keltett. Enyedi Gergő Hadházról nem régen van nálunk, Jól harcolt magasabb ellenfele ellen, de ő nagy küzdő, tudjuk róla, csak technikailag taktikailag fejlődnie kell. Amúgy szépeket találgatott, ügyes volt. Bodnár Bence junior, s nem olyan régen edz nálunk. Ő is keményen harcolt, szépeket talált, de taktikailag fejlődnie kell, hogy a nagy ütéseket ne szórja el hamar. Konkrétan nagyot verekedett ellenfelével, de ő is jól fejlődik. Lakatos Tamás hadházi junior, egy Hell Fight-os versenyző ellen szépen bunyózott, okosan hajolgatott el, forgott el, rajta látszott, hogy szedett fel sokat a tréningekről. Ő úgy néz ki, hogy ilyen meccses gyerek, aki téthelyzetben hozza a jobb formáját. Előhozott olyanokat amiket edzéseken sem. Benne láttam a legnagyobb fejlődést, jó kis bunyós lehet belőle. Lakatos Gergő egy erőteljesebbnek tűnő egri ellen bunyózott. Gergő nem éppen a sok edzés híve, ez látszott is, a menetek végét húzgálta meg, hangsúlyos szép találatokkal. Ha a régi kerékvágásba visszakerül akár ismét nagy eredményei lehetnek, most is egyben volt. Rácz Lili debreceni lány, s igen nagy fejlődést mutatott, harcos volt. Kikapott idő előtt, de amíg kondiban és fejben egyben volt ügyesen bunyózott. Ha továbbra is jár edzeni sokat fejlődhet. Köszönjük a meghívást egrieknek, jó volt látni a fiatal bunyósainkat, előrelépni.