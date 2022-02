- A jelenlegi bronzérmes pozíciót a következő szezonban is szeretnénk legalább megtartani, és a nemzetközi porondon is jó teljesítményt nyújtani, fejlődni. A válogatott keret kialakításánál is számításba vett jobbszélső Töpfner Alexandrában nagy potenciál van, úgy gondolom, ideális poszttársa lesz rutinos Mariana Costa. A jobbátlövő poszt minden gárdánál nehéz kérdés: Kovács Annának szezon végén lejár a szerződése. Még kérdéses, hogy mi lesz vele, várjuk a felépülését. Egy csapat nem mindig tud arra várni, hogy egy játékos felépül vagy sem, mi is igyekeztünk felkészülni bármire, próbáltunk balkezes lövőt szerezni, de az nagyon nehéz, így végül egy jobbkezes lövő, a váci Hámori Konszuéla lett a megoldás. Agilis, remek csapatember, jól kiegészítheti Planéta Szimonettát. Csapó Kyra két év után máshol folytatja pályafutását, az ő pótlását is meg kellett oldanunk. A nemrég hosszabbító Ann-Cathrin Giegerich mellé Catherine Gabriel személyében egy olyan kapus érkezik, amely az NB I.-et tekintve is kiemelkedő. A Japánban rendezett 2019-es világbajnokságon 42 százalékkal védett, amely a legjobb mutató volt a tornán szerepet kapó kapusok közül – mondta el az ügyvezető.

Az eseményről élő közvetítés indult a DVSC közösségi oldalán, ezt itt nézhetik vissza.

További részletek később.

