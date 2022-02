Mint arról portálunkon is olvashattak, a DVSC 21 esztendős támadója évek óta húzódó Achilles-problémával küzd, emiatt tavaly decemberben meg is kellett őt műteni Finnországban. A klub honlapja kedden videóinterjút közölt Bárány Donáttal, amiből kiderül, a játékos rehabilitációja jól halad, két héttel ezelőtt már a futásokat is elkezdte. Ha minden jól megy, az utolsó 6-7 mérkőzésre már a csapat rendelkezésére állhat az ifjú játékos.