A DVSC labdarúgócsapata az OTP Bank Liga 22. fordulójában 1–0-s győzelmet aratott a sereghajtó MTK Budapest ellen a Nagyerdei Stadionban vasárnap este. A találkozó mindent eldöntő gólját Pávkovics Bence szerezte a 26. percben, egy jobb oldali beadást követően fejjel vette be Mijatovic kapuját. A második játékrészben nem született újabb találat, így otthon tartotta mindhárom pontot Joan Carrillo legénysége. A cívisvárosiak ezzel a sikerükkel négy egységnyire távolodtak el a kiesőzónától, valamint előreléptek a tabella hetedik helyére, három pontra megközelítve a negyedik Paks együttesét.

A kék-fehérek elleni mérkőzés után Poór Patrik, a DVSC védője értékelte a teljesítményüket a Hajdú-bihari Naplónak. – Ez egy taktikus összecsapás volt, mindkét fél alakított ki helyzeteket, de úgy érzem, az egységes védekezésünk minden meccsre egyre jobb. Ez nem csak a hátsó négyesnek köszönhető, hanem mindenkinek a csapatban, mert a csatár poszttól kezdve próbáljuk megakadályozni az ellenfelek eredményes támadásait. Ismét elkezdtünk egy jó szériát, második győzelmünket arattuk zsinórban, ráadásul megint nem kaptunk gólt. Ezen az úton kell továbbhaladnunk a folytatásban, és akkor minden rendben lesz – fogalmazott a Loki 28 esztendős futballistája, aki hozzátette, igazán érdekes jelenleg a bajnokság, hiszen három pontra van a negyedik hely, valamint négyre a kiesést jelentő tizenegyedik pozíció. – Most van egy lélegzetvételnyi előnyünk, de nem szabad hátradőlnünk vagy elkényelmesednünk, ugyanezzel a munkamorállal kell tovább dolgoznunk, hogy gyarapítsuk a sikereinket.

Poór Patrik azt is elmondta, hogy ugyan közel van a negyedik hely, de reálisan kell gondolkodni, a bennmaradás az első számú cél továbbra is. – De természetesen profi sportolók vagyunk, minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán, esetleg még a negyedik pozícióért is küzdhetünk, ha folytatjuk jó szériánkat. A hétvégén a Honvéd következik, idén már kétszer legyőztük őket, ráadásul nem kevés gólt szerezve, viszont az egy teljesen más Kispest volt. Azóta történt edzőváltás náluk, illetve igazoltak is a télen jó néhány labdarúgót, már sokkal szervezettebb csapat lettek. Azonban úgy gondolom, hogy arra a találkozóra is fel tudunk készülni, ahogyan az előző két bajnokira – nyilatkozta a védő.

Poór Patrik zárásként elmondta, még mindig különleges érzés számára az MTK ellen játszani ennyi év után is, hiszen ott lett NB I.-es futballista, valamint felnőtt válogatott. – Nagyon sokat köszönhet a fővárosi kék-fehéreknek, a szakmai stábnak, valamint a szurkolóknak, de már próbálok ezekre az összecsapásokra is úgy készülni, mintha egy lenne a sok bajnoki összecsapás közül.

A Debreceni VSC a bajnokság 23. fordulójában a Budapest Honvéd gárdájához látogat az Új Bozsik Arénába, a találkozót szombat este 19 óra 30 perctől rendezik.

Arany Balázs

Borítókép: Nemzeti Sport / Kovács Péter