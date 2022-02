Az ünnepélyes megnyitón Barcsa Lajos sportért felelős alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és kiemelte, idén három újdonsággal is szolgál a Bocskai, egyrészt bekerült World Boxing Tour sorozatba a verseny, másrészt komoly pénzdíjért folyik a küzdelem, harmadrészt újra nézők előtt lépnek ringbe az ökölvívók.

Pajna Zoltán elnökségi tag, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke arról is beszélt, hogy a megújult nemzetközi ökölvívó szövetség mellett a magyar is megújulásra vár, nagyon reméli, hogy a mostani verseny is felnő a feladathoz. – Bízom benne, hogy azok a versenyzők, akik eljöttek, megmutatják, remekül felkészültek, és színvonalas mérkőzéseket láthatunk a Bocskain, nem feledve, hogy a jövőre nézve fontos világranglista pontok szerezhetőek Debrecenben – hívta fel a figyelmet a politikus.

Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, hat versenyzővel – Mátrai Petra, Dr. Győrfi Anna, Bernáth Attila, Bernáth László, ifjabb Bernáth László és Komjáthi András – vesznek részt a viadalon.

– Számítottunk rá, hogy az egészségügyi helyzet miatt a megszokottnál kevesebben jönnek el a Bocskaira, de aki itt van, az a legjavából van, úgyhogy erős mezőny gyűlt össze. Örülünk, hogy meg tudtuk rendezni a versenyt, annak főleg, hogy nézők előtt, remélem, minél többen kilátogatnak majd. Kedden egy versenyzőnk, Mátrai Petra lép szorítóba. Petra nem túl régóta bokszol, viszont igen lelkes, nagy szíve van. A szerb ellenfelét nem ismerjük, meglátjuk, mi lesz – bizakodott a elnök.

Mátrai Petrát hivatalosan a negyedik párban szólították ringbe a szerb Jelena Zekics ellen. Rutinosabb ellenfele rögtön letámadta a magyar bokszolót, aki becsülettel állta a pofonokat, ám végül az első menetben döntő fölénnyel nyert a délszláv lány.

Ami a többi DVSC-bunyóst illeti, szerdán ifjabb Bernáth László (57 kg) egy fehérorosz bunyóssal nyit, Komjáthi András (86 kg) pedig egy ukránnal csap össze. Dr. Győrfi Anna (63 kg) csütörtökön a brazil világbajnok Beatriz Ferreira ellen bokszol. Ugyancsak csütörtökön lép a kötelek közé idősebb Bernáth László (54 kg), míg Bernáth Attila (51 kg) rögtön döntőzik, tehát szombaton láthatjuk majd.

Erdei Zsolt, aki a profik és az amatőrök között is világbajnok lett, ezúttal az általa alapított klub edzőjeként tette tiszteletét a versenyen. A bokszberkekben csak Madárként ismert korábbi klasszis nem titkolta, a hét versenyzőjüknek nem igazán kedvezett a sorsolás, ennek fényében azt kérte tőlük, az esélytelenek nyugalmával lépjenek szorítóba, és adjanak bele mindent, hozzák ki magukból a legtöbbet.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Bertók Róbert hangsúlyozta, a Bocskai kiemelten fontos a fiatalok számára, hiszen itt felbecsülhetetlen nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek. – Tíz felnőtt válogatottunk hiányzik, de szerencsére a benevezett bokszolóink közül senki nem esett ki. Többektől is jó eredményt várok, a debreceni Bernáth Attilának például komoly esélye van megnyerni a súlycsoportját, remélem, valóra is váltja a várakozásaimat – mondta el szakember.

A Bocskai a hétvégéig tart, a nők döntőit pénteken, míg a férfiakét szombaton rendezik.

MSZ