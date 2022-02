A DEAC férfi futsalosai hétfő este a bajnokságban fogadják a Berettyóújfalu csapatát. Elek Gergő legénysége jó hangulatban várhatja a megyei rangadót, hiszen szerdán óriási küzdelemben, büntetők után búcsúztatta az MVFC-t a Magyar Kupában. A rájátszást egyébként az Újpest elleni 1-1-es döntetlennel nyitották.

– Szerintem hasonló lesz a forgatókönyv, mint amilyen pár nappal ezelőtt volt. A gárdák szeme előtt a győzelem lebeg, ezért a maximumot fogják kihozni magukból. Reményeim szerint most is mi örülhetünk, hiszen nagyon fontos lenne a három pont begyűjtése. Az ellenfélnél két honfitársam (Matheus és Rafinha – a szerk.) játszik. Kiváló futsalosoknak tartom őket, érdemes lesz figyelnünk rájuk is – nyilatkozta Thiago.

A brazil légiós pár nappal ezelőtt két gólt szerzett a kupacsata során, majd a büntetőpárbajban sem remegett meg a lába.

– Természetesen elégedett vagyok azzal, hogy ilyen teljesítménnyel tudtam előrukkolni, de ez a társak érdeme is. Igazi csapatmunkával sikerült teljesítenünk a feladatot, ebből a sikerből mindenki kivette a részét. Nem sok időnk volt ünnepelni, mivel elég zsúfolt a program. Próbáltam a pihenésre is odafigyelni, hiszen fontos a regeneráció – hangsúlyozta a 26 éves kulcsjátékos.

A DEAC-Berettyóújfalu bajnokira a belépéshez védettségi igazolványra van szükség, aminek az érvényessége egy fényképes dokumentummal támasztható alá. Fontos információ, hogy a járványhelyzet miatt a csarnokban kötelező a maszkviselés!