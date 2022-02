A hajdúsági együttes vendége az MVM-OSE Lions gárdája lesz vasárnap 18 órakor a Tippmix Férfi NBI/A csoport huszonkettedik fordulójában. A találkozót a vezetőség döntése értelmében a kilátogatók – a szokásos egészségügyi előírások betartása mellett – ingyenesen tekinthetik meg.

A debreceni gárda zalaegerszegi botlása vezéráldozatot követelt: a klubvezetés azonnali hatállyal felmentette Jorgosz Vovoraszt a munkavégzés alól. A görög szakember helyén vasárnap már egy felettébb ismerős arcot láthatnak majd a kispad mellől dirigálni a cívisvárosi szurkolók, ugyanis a karmesteri pálca a DEAC kosárlabda szakosztály első komoly sikereinek kovácsa, azaz Berényi Sándor kezébe került.

A tősgyökeres debreceni tréner először a 2016-17-es idényben vette át az akkor még másodosztályú fehér-feketék irányítását, akiket fél szezon leforgása alatt mindössze egy vereséget számlálva az élvonalba kormányzott. Vezetésével a következő idényben a cívisvárosiak magabiztosan megőrizték tagságukat a legjobbak között, majd egy esztendővel később bronzérmet ünnepelhettek a Magyar Kupában. Pozícióját 2019 nyarán Kovács Adriánnak adta át, ő pedig azóta a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójaként tevékenykedett.

Az újdonsült mester nincs könnyű helyzetben, hiszen rövid idő alatt kellene méretes hullámvölgyből kihúznia övéit. Tóth Ádámék legutóbbi öt mérkőzésükből négyet elveszítettek, amivel újfent veszélybe sodródott felsőházas szereplésük lehetősége. A mezőny ráadásul rendkívül sűrű az ötödik és a nyolcadik hely között – a DEAC jelenleg a hatodik -, így innentől jóformán az alapszakasz hátralévő részének minden egyes találkozója létfontosságú lesz a hajdúságiak számára. A Berényi-legénység a felzárkózás kezdőlépését hazai környezetben, az Oroszlány ellenében teheti meg a hétvégén.

Az aktuális ellenfél pillanatnyilag a tabella kilencedik fokán áll 9-12-es mérleggel. Sebastjan Krasovec tanítványai leginkább saját, katlannak nyugodt szívvel nevezhető csarnokukban gyűjtögetik a pontokat, idegenben három diadal mellett hét fiaskót jegyeznek. Otthoni játékerejükből novemberben ízelítőt kaphattak Djordje Drenovacék is, az odavágó 79-74-es OSE-sikert hozott. Azóta mindkét fél oldalán történtek változások, ezek közül a legfrissebb, hogy a piros-feketék szerződést bontottak meghatározó légiósukkal, a sérüléssel bajlódó Yordan Minchev-vel. Az „Oroszlánok” magyar magjában három korábbi debreceni kosaras is megtalálható: Tóth Bence és Garamvölgyi Ákos egyaránt városunk utánpótlásműhelyének neveltje – Tóth pont Berényi Sándor kezei alatt mutatkozott be az A-csoportban –, míg Molnár Márton a 2020-21-es kiírás során erősítette a DEAC-ot. Ami a Debreceni Egyetem alakulatát illeti, jelen állás szerint mindenki egészséges és bevethető – összegezte hivatalos oldalán a DEAC.

A vezetőség az elmúlt időszak kevésbé eredményes szereplésére való tekintettel ingyenes belépést biztosít az érdeklődők számára, de továbbra is kérik a szurkolókat, hogy legyenek tekintettel a hivatalos egészségügyi szabályozásokra, és hozzák magukkal védettségi igazolványaikat – hangsúlyozta a klubhonlap.