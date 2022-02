A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapatának vezetőedzőjét, Jorgosz Vovoraszt hétfőn délelőtt felmentette a munkavégzés alól a klub azzal az indokkal, hogy az utóbbi időben nem jöttek a várt eredmények. A görög szakembert – aki 2021 novemberében lett kinevezve – Berényi Sándor váltotta. A tréner korábban már irányította a Debreceni Egyetem kosarasait, vele jutott fel az együttes az élvonalba, illetve Magyar Kupa-bronzérmet is szerzett a munkálkodása idején. A debreceni együttes ebben az idényben már a második edzőcseréjén van túl, hiszen a nyáron érkező Milenko Topiccsal kezdte meg a szezont, aki november közepén, egy Szeged elleni haza vereséget követően mondott le. Őt követte Jorgosz Vovorasz, akivel egy vereséget követően egy 5 meccsből álló győzelmi szériát futott a gárda. Azt követően viszont jöttek a gyengébb eredmények, így 11 találkozóból hatot megnyert és ötször kikapott vele a DEAC, legutóbb a sereghajtó ZTE együttesétől.

Becsky István, a DEAC kosárlabda szakosztályának vezetője

Forrás: Napló-archív

A kinevezés kapcsán a Hajdú-bihari Naplónak Becsky István szakosztályvezető beszélt. – Nagy reményekkel érkezett Vovorasz mester, de nem igazán váltotta be ezeket. Az elején jól ment a gárdának, azonban utána érezhetően visszaesett a teljesítmény, az utolsó 4 idegenbeli meccsen háromszor is nagyarányú vereségbe szaladtak bele a fiúk, pedig eddig ez egyáltalán nem volt jellemző. Valami megtörhetett a játékosok és a vezetőedző között, ezért ideje volt a cserének.

Most kicsit úgy tűnhet, mintha kapkodnánk, azonban olyan szakember érkezését gondoltuk indokoltnak, aki ismeri a magyar és a debreceni viszonyokat

– mondta. A sportvezető elárulta, hogy szakmai egyeztetés előzte meg a döntést, amit neki kellett meghoznia, és ezzel a felelősség is rá hárul.

– Az a nehéz helyzet állt elő, hogy nagyiramúak és szakmailag jól irányítottak voltak az edzések, viszont a meccseken ez sajnos nem köszönt vissza. Mivel még most az alapszakasz utáni felsőházi helyezés reális cél, ezért nem akartuk halasztgatni ezt a lépést – adott magyarázatot a gyors döntésre.

Fontos szerep

Becsky István megemlítette, hogy van néhány olyan szakember – Ráthonyi Tamás, Cserfalvi István, Asztalos József –, akik fontos szerepet töltenek be a debreceni kosárlabdázás életében. Közéjük tartozik Berényi Sándor is, akivel annak idején úgy egyeztek meg, hogy neki az utánpótlásban szánnak fontos és hosszú távú feladatot. Éppen ezért a most kinevezett vezetőedző valószínűleg az idény végén majd visszatér az akadémiai tevékenységeihez.

Bakos Attila