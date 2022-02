A DEAC vívóedzője kapta „A hónap utánpótlás­edzője” januári díját, amit ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adtak át. Az alapító Magyar Edzők Társasága, az utanpotlassport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungaria képviselői első alkalommal ítélték oda ezt a címet. A cívisvárosi szakember mellett jelölt volt még Gór-Sebestyén Júlia budapesti műkorcsolya- és Kocsis Tamás körmendi kosárlabdaedző is.

A debreceni tréner a Naplónak beszélt az őt ért megtiszteltetés kapcsán. – Január végén hívott fel az utanpotlassport.hu egyik szerkesztője, és ő tájékoztatott arról, hogy ott vagyok a három jelölt között. Aztán nagyjából egy hete kérték, hogy legyek jelen a díjátadón, viszont csak akkor szembesültem vele, hogy nyertem, amikor kedden megérkeztem a budapesti helyszínre – idézte fel a történteket.

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak versenyein elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája – áll az utanpotlassport.hu közleményében. Mindezen szempontokat figyelembe véve a kuratórium úgy döntött, hogy Dávid László legyen az első olyan szakember, aki ezt az elismerést átveheti. Az edző megtisztelőnek tartja, hogy rá esett a választás, azonban neki mindig is a tanítványai voltak és lesznek is az elsők. – A siker az mindig a gyerekeké, a kudarc pedig az edzőé. Hálás vagyok nekik, hogy egyáltalán szóba kerülhetett a nevem egy ilyen díj kapcsán. Felemelő egy ilyenben részesülni, de igazából az volt a legjobb, amikor az átadót követően megérkeztem a terembe, és a tanítványaim tapssal köszöntöttek. Ez többet jelent, mint bármilyen kitüntetés, mert ha a gyerekek visszacsatolnak, hogy jó munkát végzek, nekem az a legnagyobb elismerés – fogalmazott a szakember.

Sűrű időszak jön

Dávid László elárulta, hogy a következő időszakban is sok munka vár rá és növendékeire. Battai Sugár junior-Európa-bajnokságon és világkupa-viadalon is pástra lép majd, ezt követően pedig elkezdődik a felkészülés a junior-világbajnokságra. Ezek közben a fiatalabb korosztálynak is rendszeresen lesznek megmérettetései.

A szakember kiemelte: ahhoz, hogy ezen versenyekre nyugodt körülmények között készülhessenek az edzők és tanítványaik, nagyban hozzájárult az, hogy a klub február eleje óta már a DEAC égisze alatt működik.

Bakos Attila



