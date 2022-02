Igaza lett Kudor Kitti másodedzőnek, amikor arról beszélt, nem szabad kiindulni a Kisvárdával játszott legutóbbi edzőmérkőzés eredményéből. Az évkönyvekbe az fog bekerülni, hogy pénteken a DVSC Schaeffler idegenben 28–27-re legyőzte a Kisvárdát a női NB I. 14. fordulójában. Az már majd csak a drukkerek emlékezetében marad meg, hogy – ha egyáltalán lehetséges – még annál is szorosabb a meccs, mint amit az eredmény mutat, hiszen a Loki már most klasszis válogatott irányítója, Vámos Petra a lefújás előtti pillanatokban pókhálózta ki a felsőt, megnyerve a meccset a piros-fehéreknek.

A kilenc gólt szerző játékos a lefújás után fáradtan, de boldogan értékelt: – Nagyon kiélezett mérkőzést játszottunk. A védekezésünkkel és a kapott gólok számával elégedettek lehetünk, de a támadójátékunk többször döcögött. A küzdőszellemünket tudom kiemelni, sem döntetlennél, sem hazai vezetésnél nem roppantunk meg. Nagyon örülök a két pontnak, igen értékes számunkra – mondta el.

A cívisvárosiak vezetőedzője, Szilágyi Zoltán csapata megszenvedett a győzelemért a kisvárdaiak ellen. – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, egy remekül felkészített Kisvárdával küzdöttünk meg a nagyon izzadtságszagú két pontért. El kell ismerni, a végjátékban szerencsével lett meg a győzelem, viszont a lányok dicséretet érdemelnek, mert nagyot küzdöttek. A védekezésünkkel úgy ahogy elégedett lehetek, bár abban is voltak hiányosságok az összecsapás egyes szakaszaiban. Az elején megvoltak a helyzeteink, akkor nagyobb előnyt is kialakíthattunk volna, de az első tíz percben öt százszázalékos helyzetet hagytunk ki. A támadójátékban a távoli zónákból való befejezésekkel továbbra is problémánk van, nagyon halványak voltunk átlövésekből. A küzdeni tudás mellett még Vámos Petrát tudom dicsérni, aki felvállalta a felelősséget és a végjátékban nagyon fontos gólokat szerzett. Természetesen ez egy csapatmunka, akadt más jó teljesítmény is a csapatban. Főleg az előre játékban van komoly hiányérzetem, ennél hatékonyabban és pontosabban kellett volna támadnunk. A győzelemnek nagyon örülök, értékes kettő pontot szereztünk – fogalmazott a szakvezető.

A Loki legközelebb pénteken lép pályára, 18 órától a Szombathely együttesét fogadja a Hódosban.

MSZ