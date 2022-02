A röplabda szerelmeseinek érdemes lesz ellátogatniuk a DESOK-ba, vasárnap hiszen két meccset is láthatnak. 13 órától a DEAC női csapata a Szolnokot fogadja, majd 17 órától Fodor Antal legénysége a MAFC gárdájával csatázik. Kuszkó Zsolt tanítványai a Tisza-partiakkal az előző idényben az alsóházban találkoztak, szerencsére itthon és idegenben is összejött a győzelem.

– Szeretnénk most is nyerni, egy 3:0-s diadal a cél, amit szeretnénk megvalósítani. Az edzéseken egyre változatosabb, technikásabb feladatokat végzünk, ami szerintem jót tesz a csapatnak, látszik a fejlődés. A Szolnokban fiatal és ügyes játékosok szerepelnek, emiatt sem lehet egy pillanatra sem kiengedni. Sajnos most sem lesz teljes a keretünk, hiszen akadnak olyan játékosaink, akik komolyabb sérüléssel bajlódnak. Rájuk valószínűleg a mostani idényben már nem számíthatunk – hangsúlyozta Borók Orsi.

Az együttes a felsőházat a TFSE elleni 3:0-s sikerrel nyitotta. – Azt érzem, hogy egyre jobban ott vagyunk fejben a mérkőzéseken, ami a változatos tréningeknek is köszönhető. Az edzőnk kicsit szigorított, de erre szükség volt. Mindenkinek kezd megjelenni a szikra a szemében, amiből remélem mihamarabb nagy tűz lesz – mutatott rá a játékos.

A DEAC-Szolnok bajnokit a szurkolók ingyen tekinthetik meg, de a belépéshez védettségi igazolványra van szükség, aminek az érvényessége egy fényképes dokumentummal támasztható alá. Fontos információ, hogy a járványhelyzet miatt a csarnokban kötelező a maszkviselés!

NB II. Kelet felsőház

DEAC-Szolnoki SPC

2022. 02. 20. (vasárnap) 13:00, DESOK