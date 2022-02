Ahogy arról már röviden hírt adtunk, Kozák Luca 7.92-re javította a 60 méteres gátfutás országos csúcsát. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola kiválósága saját, 2019-ben futott 7.97-es rekordját adta át a múltnak a nyíregyházi Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság vasárnapi záró napján.

A 25 esztendős klasszis a Hajdú-bihari Naplónak meglepő választ adott arra a kérdésre, hogy mi futott át először a fejében, amikor meglátta az új rekordot jelentő időt. – Amikor beértem a célba az jutott eszembe, hogy van egy nagyon ügyes ifi sprinter edzőtársam, Ablonczy Lili, akinek sokáig 7.97 volt az egyéni csúcsa 60 m síkfutásban. Torunban múlt kedden én is épp annyit futottam 60 gáton, így Lilit úgy engedtem el a hétvégi fedettpályás ob-ra, hogy viccesen mondtam neki gyorsan fusson, mert én ugyanannyit fogok futni, mint ő, tehát tőle függ majd az eredményem. Ő az ob szombati napján 7.93-ra javította a legjobbját, és az én döntőmben is először annyit mutatott az óra a célba érkezésemkor, csak később korrigálták 7.92-re. Úgyhogy bevonzotta nekem a jó időt – mosolygott a gátas, aki elmondása szerint a versenyen egyáltalán nem feszült rá a nyolc másodperc alatti időre, végig nyugodt és magabiztosság volt. – Tudtam, ha az első gátra elsőnek érek oda, és onnan szépen lelépkedem a dolgokat, akkor az egy jó idő lesz. Nyilván egy kicsit magamat is megleptem a 7.92-vel, de ez már benne volt a pakliban – fogalmazott a klasszis, aki hétfőn pihent, hogy aztán majd újult erővel vesse bele magát a munkába.

Edzőjével, Suba Lászlóval gondolkoztak, hogy a héten még esetleg Párizsban, vagy Madridban rajthoz áll Luca, de végül úgy döntöttek, hogy már a hó végi belgrádi világbajnokságra készülnek. – A következő másfél hét keményebb lesz, kicsit visszamegyünk a munkába, és utána lesz még egy másfél hét, amikor majd úgymond „kikönnyítünk”, lelazítunk a vb előtt – mondta el Kozák Luca, akit így tehát legközelebb a világbajnokságon láthatunk futni.

MSZ