Szombaton Budapesten, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték a férfi és női kardozók legnagyobb hazai versenyét, amelyen a DEAC vívói is pástra léptek - olvasható a DEAC honlapján.

A nők versenyszámában az olimpikon Battai Sugár – aki tavaly a tokiói felkészülés miatt kihagyni kényszerült az országos bajnokságot – mellett négy vívó, Simon Petronella, Tóth Liliána, Kis Abigél és Kónya Csenge képviselte a debreceni színeket. A cívisvárosi lányok magabiztosan jutottak tovább a csoportkörből – Sugi hat asszója alatt csak négy tust kapott összesen –, majd miután Csenge 15-4-re legyőzte UTE-s ellenfelét, valamennyien a 32 közé jutottak. A nyolcaddöntőbe Sugi mellett Simon Petronella jutott be, aki klubtársával, Tóth Lilivel került egy ágra – ezúttal 15-13-ra Nelli nyerte kettejük csatáját.

A folytatásban Nelli szoros mérkőzésen, 15-10-re maradt alul a Honvéd válogatottja, Keszei Kira ellen, így a tavalyi bronzérme után idén a 11. helyen zárta a versenyt.

Battai Sugár egyedüli debreceniként jutott a legjobb nyolc közé, majd egészen a döntőig menetelt, ahol felnőtt válogatottbeli csapattársával, a BVSC-s Szűcs Lucával csapott össze az aranyért. A magyar női kardválogatott két kiválósága már sorozatban harmadik alkalommal vívott döntőt egymással junior versenyen, ahogy a legutóbbi két alkalommal, ezúttal is Dávid László tanítványa nyert (15-9). A debreceni kardtündér úgy nyert országos bajnoki címét, hogy egyetlen direkt kieséses asszójában sem érte el a tíz tust egyik ellenfele sem.

– Sok versenyünk volt az idén, fárasztó a szezon, de tudtam élvezni ma is a vívást, és örülök, hogy sikerült nyernem. Ráadásul különleges hetem volt, új klubom, a Debreceni EAC avatóját is most tartottuk, nagyszerű, hogy aranyéremmel debütáltam. Nagyon várom a korosztályos világversenyeket, remélem, hasonló lesz a folytatás – nyilatkozott győzelme után Battai Sugár a Magyar Vívó Szövetség honlapjának.

Az uraknál a remek szezont futó Bányay Marcell és K. Szabó Mátyás is nyolcaddöntőbe jutott, előbbi a későbbi Győztes Ondrik Konrádtól kapott ki 15-9-re, míg Matyi a junior ranglistát vezető Vígh Benedekkel szemben maradt alul 15-7-re.