A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Nem kell félni senkitől

A Loki a múlt heti felcsúti győzelmét követően a kiesés elől menekülő MTK együttesét fogadja a hétvégén. – Ebben a szezonban talán az egyik legjobb formánkat mutattuk a Puskás ellen, megint a szervezettséget lehet kiemelni, általában a győztes meccseken ez szokott lenni ránk a jellemző – mondta a Loki többszörös bajnok futballistája. – Ez ismét bebizonyította, hogy ha koncentrált a gárda és egymást kisegítik a csapatrészek, akkor nem kell félni senkitől, mert nincsenek akkora különbségek, mint gondolnánk. Ez lehet a fegyverünk, hogy minden találkozón hasonló taktikával megyünk ki. Amikor nekünk kell kezdeményezni, akkor szoktunk bajban lenni, mint ahogy láthattuk a Mezőkövesd ellen is. Türelmesen lenne érdemes kezdeni, a már említett szervezettségre fektetni a hangsúlyt és kivárásra játszani. Arra mennék, hogy ne kapjunk gólt, hiszen vannak jó formában lévő támadóink, akik elöl bármikor betalálhatnak, mert helyzetünk úgyis lesz – mondta el várakozásait.

– Nagyon örülök a Puskás elleni győzelemnek, bravúros játék volt a fiúktól. De most már nem csak azokat a csapatokat kéne megvernünk, akik a bajnoki címre pályáznak – mondta félig tréfálkozva Szebeni István, majd komolyabbra fordította a szót. – Rendkívül kiegyenlített a mostani NB I., a Gyirmót alaposan összeszedte magát, az Újpest és az MTK is gyűjtögette a pontokat az elmúlt 1-2 fordulóban. Az látszik, hogy mindenki foggal-körömmel próbál bennmaradni, pontosan ezért úgy állunk, hogy az utolsó 6-7 együttes közül bárki kieshet. Bízom benne, hogy nyerni fogunk az MTK ellen, én azt gondolom, hogy gyengébbek, mint a Mezőkövesd volt, ráadásul nem is az a Supka Attila az edzőjük, aki nagyon jól ismeri a Lokit – fejtette ki véleményét a televíziós szakember.

Bakos Attila