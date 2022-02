A labdarúgó Hajdú-Bihar megyei I. osztály tavaszi szezonja hétvégén kezdődik a 16. fordulóval, szombaton hét, míg vasárnap további egy találkozót rendeznek. A tabella hetedik helyén telelő DASE a harmadik Kaba otthonába látogat.

A hétvégi bajnoki előtt a DASE vezetőedzője, Kovács Miklós nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – A kabai mérkőzés biztos, hogy kemény összecsapás lesz, hiszen a hazaiak valószínűleg bíznak a bajnok címben, így mindent meg fognak tenni hazai pályán. Továbbá mi otthon le tudtuk győzni őket, így biztosan szeretnének visszavágni is. Két jól szervezett csapat fog találkozni, akik szeretik a támadó futballt, még ha a mi gárdánk kicsit adós is volt a gólszerzéssel az utóbbi időben, de talán most ez is jobban fog menni. Nehéz megjósolni a meccs végkimenetelét így az első tavaszi forduló előtt, de jó találkozóra számítok – fogalmazott az edző.

A szakember beszámolt a Naplónak az együttesük felkészüléséről is. – Hat hetünk volt a tavaszi rajt előtt, fizikálisan jó állapotban van a csapat, közel a teljes keret végig tudta csinálni a tréningeket. Taktikailag újítani próbálunk a szezon második felére, reméljük ez eredményre is vezet majd, de szerintem remekül fog kinézni a csapat játéka a pályán. Nyilván ez még igényel egy tanulási folyamatot, de jól haladunk. Biztos vagyok benne, hogy másabb tavasz vár ránk, hiszen több lesz a hazai meccsünk, ez előnyt jelenthet. Remélem, hogy el fognak kerülni minket a sérülések és betegséghullámok, amiket tavaly megéltünk. Ha ez beteljesülne, akkor biztosan előre tudnánk lépni a tabellán, de jóslatokba nem bocsátkoznék – mondta a debreceniek mestere.

Kovács Miklós beszélt a keretükben télen történt változásokról is. – Nem volt nagy mozgás a csapatunknál az átigazolási időszakban. Két távozónk volt, Aranyi Tamás az Ibrány gárdájánál folytatja, illetve Hegedüs Györk jelenleg a munkájára, valamint a tanulmányaira koncentrál, de ő nem nevezhető távozónak, hiszen az együttesünk tagja marad. Az érkezők oldalán egy kapussal bővültünk, Kerekréti Gáborral, aki a Kék SE-től érkezett, valamint Szabó János a DEAC-tól tért ismét vissza hozzánk. Utóbbi futballista bemutatkozására még biztosan várni kell, hiszen sérüléssel bajlódik jelenleg – zárta gondolatait a vezetőedző, aki a Napló kérésére megtippelte a forduló eredményeit is.

A Kaba–DASE összecsapást szombaton 14 órától rendezik a Kabai Sportpályán.

Arany Balázs