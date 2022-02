A nagy hagyományokkal bíró, rangos megmérettetés részleteiről csütörtökön számoltak be a szervezők. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az új, pénzdíjas World Boxing Tour első versenye lesz a kedden kezdődő 66. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny, ahol 20 ország mintegy 200 versenyzője lép majd ringbe.

Az ezüst besorolású viadalon 12 női és 13 férfi kategóriában rendeznek versenyeket, az összdíjazás pedig 100 ezer dollár lesz.

A sajtótájékoztatón Barcsa Lajos sportért felelős alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. - Örülök, hogy immár 66. alkalommal rendezhetjük meg a versenyt, ami óriási szám, nemzetközi viszonylatban is nagy dolog. Minden évben a város és szövetség közösen rendezi meg ezt a megmérettetést, ez az együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza. A város a sportcsarnokot bocsátja a szervezők rendelkezésére, valamint bírók, és a külföldi sportolók szállását is állja. A verseny több újdonsággal is szolgál, egyrészt idén pénzdíjas lesz, másrészt újra nézők előtt vívhatnak a bokszolók. Természetesen a járványügyi előírások miatt figyelni kell arra, hogy az ökölvívók és a nézők el legyenek különítve egymástól. Arra kérek minden érdeklődőt, hogy hozzák magukkal a védettségi igazolványukat, ugyanis csak azzal léphetnek majd be a csarnokba.



