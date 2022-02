A női labdarúgás, vagy a futsal népszerűsége nem mérhető össze a férfiakéval a világ egyik országában sem. Hazánkban is sokkal nagyobb rajongótábornak örvend az erősebbik nem játéka, így talán sokan nem is ismerik azokat a tehetséges lányokat, akik megyénkben rúgják a bőrt.

Abban viszont biztosak lehetünk, hogy az egyik legnagyobb talentum Krascsenics Csilla, aki a DEAC női futsalcsapatával vezeti a hazai pontvadászatot, rendszeres tagja a magyar válogatottnak.

Emellett a DVSC–DEAC női nagypályás futballistáinak edzője, akik osztályozós pozícióból várhatják az NB II.-es tavaszi rajtot. A mindössze 23 esztendős bajai lány megjárta Debrecen előtt a fővárost, ahol a Ferencváros futballistája is volt.



Hogyan szeretted meg a labdarúgást?



Erre a kérdésre általában azt válaszolják, hogy családi hagyomány. Ez igazából nálam sincs másként, édesapám labdarúgóedző volt Csávolyon, egy kis faluban Baja mellett, ahol éltem. Van egy ikertestvérem, Krascsenics Petra, még egészen kicsik voltunk, és édesapám óvoda után egyből vitt minket futballedzésre a csapatához. A későbbiekben már be is álltunk, velük együtt tréningeztünk. Ezt követően annyira megszerettük, hogy az iskolában indított Bozsik-programon is részt vettünk, ekkor lettünk a sportág rabjai igazán. Ott már versenyszituációban is kipróbálhattuk magunkat, az eredmények, illetve a tétre menő küzdelmek olyannyira megtetszettek, hogy nem volt kérdés, labdarúgók akarunk lenni.



Kik a példaképeid a futball és a futsal világában?



Akire a leginkább felnézek, az az édesapám, mint labdarúgó és mint edző egyaránt. Családon belül kiemelném még Petrát, mert ezt az utat, amit mi kitapostunk magunk előtt, egészen tizennyolc éves korunkig együtt tettük meg. Szerintem ezért is értünk el ennyi sikert, mert ketten könnyebb volt, mintha egyedül kellett volna.

Hogyha klasszis, és ismert játékost kell mondanom, akkor Andrés Iniesta. Imádtam nézni, amikor futballozott, nagypályás időszakomban hozzá hasonlóan próbáltam játszani. A futsalban a brazil Ferrão és Ricardinho a nagy kedvenceim, szabad­időmben mindig róluk nézek videókat, elképesztő, amiket a labdával tudnak csinálni.



Milyen meccseket szoktál nézni, amikor időd engedi?



Ha a nagypályára gondolok, akkor a PSG-t szeretem, illetve a Barcelonát. Igaz, hogy a katalánok mostanában nem remekelnek, de folyamatosan fiatalokat próbálnak beépíteni a felnőttkeretbe, szerintem ebben van a jövő, és ezt remekül csinálják. A futsalban természetesen a saját csapatomért, illetve a DEAC férfi futsalgárdájáért szorítok, ha tehetem, akkor minden meccsükön ott vagyok, vagy online nézem. Szimpatizálok még a DVSC-vel, ha úgy van időm, és nekünk nincs meccsünk, akkor ki szoktam menni a Nagyerdei Stadionba, de igazából nem vagyok nagy meccsre járós, mert tényleg nem fér bele.



Ha már szóba került, ilyen pörgős életvitel mellett hogyan fest egy napod, mennyi szabad­időd van?



Idén elhatároztam, hogy próbálok minél többet edzeni, szóval a reggeli óráimat is általában konditeremben töltöm. Ezt követően megyek tréninget tartani a lányoknak, majd rohanok át a saját futsaledzésemre. Mindezek este érnek véget, ekkor már csak arra van energiám otthon, hogy lefeküdjek aludni. Viszont ott vannak a hétvégék, egyik nap a csapatomnak van meccse, másik nap pedig én játszom mérkőzést. Ritka, amikor van egy-egy szabad hétvégém. De azt gondolom, hogy én nem is igénylem, mert például karácsonykor volt egy kis szünetem, és már eléggé hiányoztak az edzések. Én ennek szenteltem az életem, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak a teremben és a pálya szélén.



Hogyan jött a futsal mellett a nagypályás edzősködés?



Tizennyolc évesen szereztem egy alap edzői diplomát, először kisebb korosztályoknál kaptam lehetőséget, amikor az Astra csapatánál voltam. Majd miután Debrecenbe költöztem, egy U15-ös futsalcsapatot irányíthattam. Szerettem azt is, viszont nem gondoltam, hogy a fiatalabb gárdák vezetése az én erősségem. Ezt követően a kiemelt bajnokság U19-es nagypályás lányalakulatához kerültem, akkor már azt éreztem, hogy ez tényleg az én terepem. Úgyhogy az edzősködést a cívisvárosban élveztem leginkább, ezt az alakulatot valóban magaménak érzem, nagyon sok sikert értünk el a lányokkal. Itt volt az az időszak, amely után eldöntöttem, hogy ezzel is szeretnék foglalkozni.



Milyen érzés ilyen fiatalon edzőnek lenni? Mennyire könnyen fogadják meg az idősebb játékosok az utasításaidat?



Az én szakmámban is egyre több a fiatalabb tréner napjainkban, szerintem ez egy nagyon jó dolog, szükség van a tehetségekre ezen a területen is. Minél előbb meg akartam szerezni a megfelelő tudást, nyilván nem elkapkodva, mert ez egy elég összetett mesterség.

Sokan azt hiszik, hogy csak elmegyek edzést tartani, és le vannak tudva a teendők. De sok velejárója van, amit egy embernek meg kell tapasztalni, ki kell tanulni, hogy igazán eredményes legyen.

Amikor a jelenlegi gárdámhoz kerültem a kispadra, már akkor megvolt a megfelelő bizalom, ez talán a labdarúgói múltam miatt is lehetett. Azzal kezdtem, hogy egyidősök vagyunk, viszont az utasításokat én adom. Az első edzéseken nagyon szigorúnak kellett lennem, hogy meglegyen a kellő tisztelet. Szükséges volt határokat szabni, hogy a játékosok és köztem meglegyen a megfelelő kapcsolat. Számítottam arra, hogy ők meg akarják mondani, mikor mit célszerű tennem, de nagyon jól kezeltem ezeket a szituációkat, és mára megoldódtak ezek a problémák.



Milyen játékot szeretsz játszatni a csapatoddal?



A támadófutball híve vagyok, az erős letámadás a taktikánk alapja. Az NB II.-ben vannak olyan riválisok, akiknél nem egész pályán alkalmazzuk, ez mindig ellenfélfüggő. Viszont ezzel nem azt mondom, hogy mi minden esetben a másik együtteshez alkalmazkodunk. Nekünk van egy saját taktikánk, az első 20-25 percben feltérképezzük az erőviszonyokat, ezt követően elkezdünk a pálya teljes területén nyomást helyezni az ellenfélre. Ez a stratégia sok gárdát meglepett már, mert a lányok remekül alkalmazzák. Nem szeretem az unalmas védekező focit, arra törekszünk minden összecsapáson, hogy rengeteg helyzetet alakítsunk ki, legyen látványos és élvezetes a produkciónk, ez a legfontosabb.



Nagypályás meccsek jegyzőkönyvében láttam, hogy magadat is becserélted olykor, ennek mi volt az oka?



Ez azért fordult elő, mert nem úgy sikerült ez a szezon, ahogy elterveztük. Nagyon sok sérültünk, illetve betegünk volt, ezért néha nem maradt más opció, be kellett állnom. Ennek nem mindig örültem, mert szeretem kívülről nézni a mérkőzéseket.

Kicsit lámpalázas is voltam, mielőtt pályára léptem, mert ilyen helyzetekben gyakorlatban is át kellett adnom azt a tudást, amit elméletben elmondtam.

De szerintem akkor is jól működött minden, talán még pluszmotivációt is adott a lányoknak a jelenlétem. Tehát ideális esetben nem szállok be a meccsekbe, de ha a helyzet úgy hozza, akkor a gárda rendelkezésére állok.



Mely találkozókat tudnád kiemelni eddigi karriered legjobbjaiként?



Edzőként azt, amikor az U19-es csapatommal a Ferencváros ellen játszottunk, és 5–2-re nyertünk. Ez a meccs egy tipikus ki-ki mérkőzés volt, viszont akkor úgy éreztem, hogy annyira felkészítettem a lányokat, mind taktikailag, mind mentálisan, hogy nem lehetett kérdés a találkozó végkimenetele. A futsalos pályafutásomból a tavalyi szezon, amikor duplázni tudtunk, megnyertük a bajnokságot, valamint a Magyar Kupát is. Viszont onnan konkrét meccset nem igazán tudnék kiemelni. Esetleg a kijevi tornáról az utolsó összecsapást, az egy ukrán csapat ellen volt, és azzal a győzelmünkkel megnyertük a sorozatot. Nagypályás múltamból pedig azt, amikor a Ferencvárossal bejutottunk a Bajnokok Ligájába, és ott két mérkőzésen is pályára léptem, azok nagyszerű élmények voltak.



Említetted az ikertestvéredet. Rivalizáló vagy támogató volt a kapcsolatotok gyermekként?



Fiatal korunkban ő sokkal tehetségesebb volt. Később, amikor már eljártunk a Bozsik-programok keretében szervezett tornákra, akkor egy kicsit rosszulesett, hogy ő minden meccsen a kezdőben volt, én meg ültem a padon. Ekkor határoztam el, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Eljártunk külön edzésekre, hogy még többet fejlődjünk, aztán tizennégy éves korunkra közel egy szintre kerültünk. Egyébként sokat rivalizáltunk, hogyha ő hazavitte a gólkirályi címet, akkor nekem a legjobb játékos kellett, vagy fordítva. Ilyen kisebb harcok mindig mentek közöttünk.

Viszont akkor tanultam meg igazán megbecsülni az egy csapatban töltött időt, amikor már más gárdákban szerepeltünk. Mindketten úgy emlékszünk vissza arra a korszakra, hogy csodálatos évek voltak, amelyeket még ma is sokszor visszasírok. Viszont a rivalizálások még jót is tettek nekünk, mert motiváltuk egymást, hogy egyre jobbak legyünk.



Mennyiben különbözik a kettőtök játéka?



Petra tipikus góllövő csatár, nem tud hibázni a kapussal szemben. Mindig is olyan típusú játékos volt, hogy hozzáragadt a labda, mindent elrúgott, nagyon érezte a kaput. Én viszont inkább technikás és gyors vagyok. Részemről ezt inkább a futsalban tudom kamatoztatni, míg ő nagypályán. Egyébként ha feljutnánk az NB I.-be, akkor mindenképp megpróbálnám Debrecenbe csábítani. Már pedzegettem neki korábban is, most még nyilván elképzelhetetlen a számára, de ha elérjük céljainkat, akkor mindent meg fogok tenni, hogy nálunk folytassa.



Több városban is éltél, melyiket kedvelted a legjobban?



Amikor Budapestről Debrecenbe érkeztem, az elején még nagyon szokatlan volt. A fővárosban a közlekedés, a tömeg jelentősen nagyobb. Néhány hónapra szükségem volt, mire megszoktam, itt sokkal nyugodtabb, csendesebb minden. Mivel nem szeretem a zsúfoltságot, itt sokkal jobban érzem magam. Hosszú távra tervezek, abban az esetben váltanék, ha jönne egy olyan ajánlat külföldről, amelyet nem lehet visszautasítani.



Milyen célokkal vágtál neki az idei esztendőnek?



A futsalban a duplázás a cél, mert kevés csapat tudja azt a bravúrt elérni, hogy egyik évben mindent megnyer, majd a következőben megismétli. A nagypályás együttessel szeretnénk egyenes ágon feljutni az NB I.-es mezőnybe. Az előző félszezonban azért akadtak hiányosságaink, becsúsztak hibák, úgyhogy a legnagyobb cél a csapatommal, hogy ezeket ki tudjuk javítani, és akkor nem lehet kérdés, hol kezdjük a következő szezont.

Arany Balázs