A magyar férfi kosárlabda-válogatott világbajnoki selejtezőn 83–67-re vereséget szenvedett Montenegrótól csütörtök este. A sorozatban korábban a mieink idegenben legyőzték Portugáliát, majd hazai pályán vereséget szenvedtek a franciáktól, így – épp a montenegróiakkal holtversenyben –, három ponttal a zsebükben az E csoport harmadik helyéről várták a Főnix Arénában lezajlott délszlávok elleni összecsapást. Növelhette a magyar bizakodást, hogy a magyar válogatott tizenkettes meccskeretében mindenkinek negatív lett a koronavírus-tesztje, így Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány minden játékosára számíthatott a találkozón.

Szépen megteltek a Főnix lelátói, közel 5000 szurkoló – köztük sok fiatal – volt kíváncsi az összecsapásra, ennek megfelelően jó hangulatban indult a vb-selejtező.

A mieinké lett a feldobás után a labda, de az első támadás mindkét oldalon kimaradt. Váradi Benedek duplájával kezdődött a pontgyártás, amelyre Dubljevics egy triplával, valamint egy kétpontossal válaszolt. Váradi sem akart lemaradni, a jól elvégzett büntetők után 4–5 volt az állás a délszlávoknak, akik leginkább a mieink hibáiból éltek. Sajnos volt miből, mert több bosszantó hazai megmozdulás – rossz passz, tiszta dobóhelyzet elhibázása – is könnyítette a dolgukat. Sztojan Ivkovics folyamatosan forgatta együttesét, kereste aznapi legjobb ötösét. Három perccel a negyed vége előtt, 14–7-es montenegrói vezetésnél időt is kért, nehogy az összecsapás elején komoly hátrányba kerüljön együttese.

Hatottak a mesteri szavak, mert felzárkóztak Vojvoda Dávidék, így 15–17-ről kezdték a második negyedet a felek. Ami nem indult jól, mert egy könnyű síppal befújt sportszerűtlen hibának is köszönhetően 10 pontra léptek el a vendégek. A mieink dobóformáját mi sem jellemezte jobban ebben a periódusban, minthogy az első sikeres dobást a negyed 4. percben jegyezhettük fel, ám Keller Ákos duplája is mindössze a 17. magyar pontot jelentette. Nem mintha a piros mezesek villogtak volna a másik oldalon, de félidőben így is 36–28-ra vezettek Bosko Radovics tanítványai.

A játékvezetők finoman szólva sem fújtak hazai pályát, a szünet előtti pillanatokban pedig feltették a koronát az addigi produkciójukra: a gyenge bíráskodás miatt (is) reklamáló Sztojan Ivkovics megkapta a második technikai hibáját, így a folytatásban már nem tudta segíteni csapatát, Pór Péter helyettesítette.

Próbálkozott becsülettel a magyar együttes, de amikor ott lett volna a sansz megfogni a montenegróiakat, mindig közbe jött valami: egy elejtett labda, vagy egy rossz átadás. Hiába szólt a Ria-ria Hungária!, újra 10 fölé kúszott a különbség, 42–56-ról fordultak az utolsó etapra a csapatok.

Tartotta a távolságot Montenegró, így az idő múltával egyre kevesebb esélye maradt a mieinknek a fordításra. Küzdöttek becsülettel Ferencz Csabáék, de a délszlávok okosan lassították a játékot, a támadóidő végéig elnyújtva a támadásaikat. Végül 83–67-re nyert a vendégek, folytatás vasárnap 18 órától ugyancsak Montenegró ellen, de ezúttal Podgoricán.

MSZ

Borítókép: Kiss Annamarie

A tények

Világbajnoki selejtező, E-csoport, 3. forduló

MAGYARORSZÁG-MONTENEGRÓ 67-83 (15-17, 13-19, 14-20, 25-27)

Főnix Aréna 4800 néző. V.: Lanzarini (olasz), Gedvilas (litván), Straube (német)

Magyarország: Váradi 11/3, Vojvoda 11/3, Lukács 1, Allen 4, Keller 6. Cserék: Pongó 3/3, Perl 14/3, Ferencz 12/12, Golomán -, Hopkins 5/3. Szövetségi kapitány: Sztojan Ivkovics

Montenegró: Cobbs 14/3, Popovics 5/3, Spasojevics -, Radoncsics 3, Dubljevics 19/9. Cserék: Pavlicsevics -, Mihailovics 27/15, Radovics 8, Nikolics 4, Drobnjak 3/3. Szövetségi kapitány: Bosko Radovics