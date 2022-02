A férfi futsal NB I. rájátszásának második fordulójában a Mezei-Vill 3–2-es győzelmet aratott a DEAC otthonában hétfő este. A debreceniek ezzel a vereségükkel két meccs után két ponttal állnak a tabella negyedik helyén, míg a berettyóújfaluiak másodikak hét egységgel a Haladás mögött.

A megyei rangadót követően a Debreceni Egyetem alakulatának vezetőedzője, Elek Gergő értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – Ezen a találkozón nem sikerült ugyan olyan agresszíven védekeznünk, mint a Magyar Kupa összecsapáson, teljesen megérdemelten vezetett az MVFC 2–0-ra az első játékrészben. A második félidőben fentebb toltuk a hátsó sorunkat, de a támadásaink minősége sokkal gyengébb volt, mint amit szerettem volna. Így átálltunk az öt a négy elleni játékra, ebből sikerült kétszer betalálnunk – fogalmazott a szakember.

Elek Gergő elmondta, a saját maguk játékával kell foglalkozniuk. – Az első húsz percben nem nyújtottunk jó teljesítményt, rendeznünk kell a védekezésünket, mert ismét eljátszottuk, hogy meg vagyunk ijedve, sajnos ennek nem tudom, mi volt az oka. A mérkőzés előtt azt mondtam a fiúknak, hogyha ugyan azt a szintet hozzuk hátul, mint a Magyar Kupa találkozón, illetve elől tudunk javulni, akkor megnyerhetjük a meccset. Sajnos mindkét fronton gyengébbek voltunk a múlt hetihez képest, de ettől függetlenül megérdemeltük volna az egyik pontot, mert jól játszottuk az öt a négy elleni játékot – zárta gondolatait a debreceniek mestere.

Az MVFC Berettyóújfalu edzője, Trencsényi János is beszélt az összecsapásról a Naplónak. – A szerdai párharc után volt ideje, illetve anyaga mindkét félnek felkészülnie a másikból, előzetesen erre gondoltam, hogy döntő fontosságú lehet. Úgy érzem ez nekünk sikerült jobban, végig domináltunk, sok helyzetet alakítottunk ki, de a második játékrészben az öt a négy ellenes játékkal vissza tudták hozni a meccset a sírból. Ismerős ez a szituáció, az alapszakaszban ugyan így történt velünk is a hatodik fordulóban, szintén a cívisvárosiak ellen. 2–0-s hátrányban lehoztuk a kapust, majd döntetlenre mentettünk, most pedig egy büntetővel a három pontot is megszereztük. Rengeteg energiát fektettünk ebbe a találkozóba, mégis elég nehézkes lett ez a siker, emiatt kicsit bosszús vagyok, bár ha azt nézzük, hogy ezen a pályán kevesen nyernek akkor elégedett lehetek. Teljesült az előzetes célkitűzésünk, ráadásul megérdemelten, hiszen jelentősen több helyzetet dolgoztunk ki – nyilatkozta a berettyóújfaluiak edzője.

Trencsényi János | Forrás: Napló-archív

Trencsényi János azt is elmondta, hogy a kupától búcsúzni kényszerültek, így csak a bajnokság rájátszása maradt számukra. Az NB I.-ben kell bizonyítaniuk és minél előrébb végezniük a tabellán. Szerinte látszott is a játékosain hétfő este, hogy extrán motiváltak voltak, mert szerettek volna visszavágni a Debreceni Egyetem alakulatának a múlt hét szerdai vereség miatt.

A berettyóújfaluiak a következő a bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában hétfőn este hazai pályán fogadja a Haladás együttesét, míg a debreceniek szabadnaposak lesznek.

Arany Balázs