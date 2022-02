Az elmúlt héten a Kaposvár elleni sikerrel megszakította három mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Debreceni Egyetem alakulata, mellyel sikerült felkapaszkodniuk a felsőházat érő ötödik helyre a tabellán, emlékeztet a deac.hu. Hiányzóik ellenére a hajdúságiak újra azt mutatták, amit a szurkolóik elvárnak tőlük, s ha a játék még helyenként akadozott, összességében megérdemelt győzelmet arattak közvetlen riválisukkal szemben. Polyák Lászlóék minden bizonnyal a felsőházban szeretnék megkezdeni a középszakaszt, így az alapszakaszból hátra lévő hat fordulóban maguk mögött kell tartaniuk az Alba Fehérvár, Kaposvári KK kettőst.

Ennek az első lépése lehet a sereghajtó Zalaegerszeg elleni idegenbeli találkozó, ám a vérfrissítésen átesett zalaiak otthonában koránt sem lesz egyszerű dolga a cívisvárosiaknak. A ZTE csapnivalóan kezdte a szezont, s a folytatásban is több ki-ki mérkőzést vesztettek el, így már régóta a tabella utolsó helyén tanyáznak. A klub vezetősége nem nézte tétlenül csapata vesszőfutását, s a keretben, valamint az edzői stábban eszközölt változtatásoknak köszönhetően még időben indítottak hajrát a kiesés elkerülése érdekében. Bár idegenben még továbbra is döcög a szekér, legutóbbi három hazai bajnokijukat megnyerték fanatikus közönségük előtt, ráadásul a korábban gondot okozó végjátékokban is kezdtek már jó teljesítményt nyújtani.

A két csapat a 8. fordulóban találkozott utoljára egymással, az október végi összecsapáson 22 pontos debreceni győzelem született. Messzemenő következtetéseket mindenesetre nem szabad levonni az őszi mérkőzésből, hiszen Jorgosz Vovorasz, illetve Emir Mutapcsics irányítása alatt már teljesen más játékot játszanak a csapatok, az egerszegiek jelenlegi formájuk alapján inkább számítanak stabil középcsapatnak, mintsem kiesőjelöltnek. A DEAC-Tungsram szombaton sem fog teljes kerettel kiállni, hiszen Dzseletovics a Covid-protokoll miatt továbbra sem léphet pályára, de Tóth Ádám játéka is kérdéses nevelőegyesülete ellen.