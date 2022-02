A DVSE-Master Good vízilabdacsapata a bajnokság 22. fordulójában a fővárosba látogatott a Budapest Honvéd otthonába szombaton este. A találkozót megelőző héten a debreceniek Miskolcon szenvedtek 15–12-es vereséget, míg a kispestiek a Zugló ellen játszottak 10–10-es döntetlent. Süveges Máté tanítványai a tabella tizenharmadik helyéről várhatták a találkozót, míg a budapestiek a hatodikról. A két együttes cívisvárosi összecsapásán Szivós Márton legénysége bizonyult egy találattal jobbnak, így a hajdúságiakat a visszavágás is motiválhatta. Macsi Martinéknak azért is volt kiemelten fontos ez az összecsapás, mert a sereghajtó Szentes pontot szerzett Miskolcon, így mindössze egy egység volt a két gárda között a tabellán.

A találkozót a debreceniek kezdték jobban, még az első nyolc perc fele sem telt el, Takács Kristóf góljával már vezettek a vendégek. Aztán az egyenlítés is hamar érkezett, egy emberelőnyös szituációban Ekler talált a hálóba. Erre egyből jött Fülöp Bence válasza, így ismét a hajdúságiaknál volt az előny az ötödik minutumban. Ekler viszont nem hagyta, hogy a DVSE előnnyel zárja az első etapot és 2–2-re módosította az eredményt. A folytatásban a fővárosiak átvették az irányítást, Decker duplája mellett Hosnyánszky és Hesseles S. is betaláltak, míg a másik oldalon mindössze Vismeg Botond vette be a hazai kaput, így 6–3-as Honvéd vezetéssel mehettek pihenőre a felek.



A fordulást követő nyolc minutum kiegyenlített játékot, valamint kevés gólt hozott. A játékrész első találatát Macsi Patrik jegyezhette, amelyre Hosnyánszky büntetőből válaszolt. Így 7–4-es állásról várhatták a hajrát az együttesek. A végére nem maradt túl sok izgalom, a kispestiek magabiztosan hozták az utolsó negyedet 6–2-re, hazai részről Simon, Kiss, Decker, Fekete, valamint Hessels S. voltak eredményesek, utóbbi duplázott. A cívisvárosiak szépségtapaszait Macsi Patrik és Fülöp szerezték, akik így két-két góllal a legeredményesebb debreceniként zártak. Az összecsapás végeredménye: Budapest Honvéd–DVSE 13–6.

A debreceniek egy hét múlva 16 órától játsszák következő bajnokijukat a Zugló ellen, hazai medencében.

Arany Balázs

A tények Férfi vízilabda OB I., 22. forduló Budapest Honvéd – DVSE-Master Good 13–6 (2–2, 3–1, 1–1, 6–2) Budapest, Kőér utcai uszoda. Vezették: ifj. Kenéz György, Ercse Norbert Honvéd: Farkas – Ekler 2, Sugár, Decker 3, Manhercz, Fejős, Hessels S. 3, Cserék: Simon 1, Kiss 1, Hosnyánszky 2, Hessels B., Tapasztó, Fekete 1. Vezetőedző: Szivós Márton DVSE: Kósik – Török, Macsi M., Takács 1, Fülöp 2, Kis, Korbán Cserék: Somlai, Rácz, Bodoróczki, Macsi P. 2, Vismeg 1, Stefanidesz. Vezetőedző: Süveges Máté



Borítókép: Napló-archív