A Debreceni VSC női kézilabdázói fölényes, 45–29-es arányú győzelmet arattak pénteken este a Szombathelyi KKA együttese fölött a Hódosban. A találkozón végig a Loki volt előnyben, amely a szünetben már kilenccel vezetett, aztán a végére ez 16 gólos különbséggé duzzadt.

A meccset követően Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője értékelt.

Örülök, hogy végre nagy kedvvel kézilabdáztunk, ezt vártuk már hetek óta.

A támadásban mutatott produkcióval teljesen elégedett vagyok, a gyors indításaink is eredményesek voltak. Többen is kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak a csapatból, a 45 gól szerintem önmagáért beszél. Ennek a felszabadult játéknak a védekezésünk látta némi kárát, amivel csak az első 15 percben voltam maximálisan kibékülve. Azt követően azonban jobban kellett volna teljesítenünk, ettől függetlenül boldog vagyok, hogy ilyen magabiztosan vertünk meg egy keményen, harcosan küzdő ellenfelet – osztotta meg gondolatait. A szakember elmondta, hogy lányai jól dolgoznak az edzéseken, és attól függetlenül, hogy lát mindig mindent, a mérkőzéseken a gyakoroltakból a pontok gyűlnek. Ott áll a gárda a tabellán, ahol szeretne lenni.

Betartották a szabályokat

Az összecsapáson a mezőny és a Loki egyik legeredményesebb tagja Planéta Szimonetta volt, aki szintén megszólalt a mérkőzés kapcsán. A magyar válogatott átlövő szerint is jó teljesítményt nyújtott az együttes. – Támadásban, a gyors játékot illetően szerintem betartottuk azokat a szabályokat, amiket megbeszéltünk a felkészülés közben. Hátul viszont sok gólt kapunk, ott csak az első félidőben tartottuk magunkat az elvártakhoz. Ezen a meccsen az volt a fontos, hogy élvezzük a kézilabdázást, illetve hogy azok is lehetőséget kapjon a bizonyításra, akik eddig nem szerepeltek olyan sokat. Azt hiszem lehetett is látni, hogy végre mosolygósan és boldogan jöttünk le a pályáról a végén – mondta a DVSC játékosa.

A debreceni együttes legközelebb pénteken lép majd pályára a Budaörs otthonában, az NB I. 16. fordulójában.

Bakos Attila