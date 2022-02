A hétvégén a 17. fordulóval folytatódik a tavaszi szezon a Hajdú-Bihar megyei első osztályban. A múlt hetihez hasonlóan szombaton ezúttal is hét mérkőzést játszanak, míg vasárnap egyet. A tabellán tizennegyedik derecskeiek a feljutásért harcoló, második helyen álló Monostorpályi együttesét fogadják hazai pályán. Az előző körben a Derecske 2–0-s vereséget szenvedett a Nyíradony otthonában, míg a monostorpályiak a saját közönségük előtt 3–0-s győzelmet arattak a Hajdúböszörmény ellen.

A Derecskei LSE vezetőedzője, Szép Sándor beszélt a Hajdú-bihari Naplónak a mérkőzés előtti várakozásairól. – A bajnoki címre hajtó Monostorpályi együttese látogat hozzánk, biztosan nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyon jó játékerőt képviselnek, az előző fordulóban is könnyed győzelmet arattak. Sok tehetséges és kreatív labdarúgó alkotja a keretüket, szinte minden találkozón nagy arányban múlják fölül ellenfeleiket. Ettől függetlenül természetesen bízom benne, hogy sikerül jó eredményt elérnünk.

Legutóbb a Nyíradony otthonában szenvedtünk vereséget, ott sohasem egyszerű játszani. Az első játékrészben az ellenfelünk berúgta a büntetőjét, mi pedig kihagytuk. Ezt követően a második gól meg is pecsételte a találkozó végkimenetelét. Azért láttam biztató jeleket is a srácok teljesítményét illetően, de a lehetőségeinkkel mindenképpen jobban kell sáfárkodnunk szombaton

– mondta. Az edző beszélt arról is, hogy miként készültek a tavaszi folytatásra. – A tréningeket január tizenegyedikén kezdtük heti két edzéssel Hajdúszoboszlón, a műfüves pályán. amiért köszönet illeti a HSE-t. Így amatőr szinten a tréningek látogatottságával sem lehettem elégedetlen, ugyanis tudjuk, hogy ez a „mennyei megyei”. Mindenkinek ott van a futball mellett a munka, a család, továbbá sokszor az időjárás is kellemetlen. Összességében, amiket elterveztünk azokat sikerült megvalósítani. Játszottunk három edzőmérkőzést, ezek eredményei másodlagosak, az volt a lényeg, hogy akik megjelentek azok ismét meccsterhelés alatt legyenek, találkozzanak a labdával – fogalmazott a szakember.

A megyei I. osztály 17. fordulójának programja Szombat

14.00: Hajdúböszörmény–DEAC II.

14.00: Derecske–Monostorpályi

14.00: Egyek–Nyíradony

14.00: Berettyóújfalu–Balmazújváros

14.00: Püspökladány–Hajdúsámson

14.00: DASE–Vámospércs

16.00: DSC-SI–Kaba Vasárnap

14.00: Sárrétudvari–Hajdúnánás

„Minden ellenünk van”

Szép Sándor azt is elárulta lapunknak, hogy milyen változások történtek keretükben az átigazolási időszakban. – Mindössze egy játékos távozott, Blága Tamás Kálmánházára igazolt. Érkezői oldalon valamivel hosszabb a lista, hiszen csatlakozott hozzánk Fülöp Gergő, aki visszatérő, korábban már védett nálunk, ő az NB III-as Tiszakécskétől jött. Továbbá erősítettünk Borbíró Dáviddal, aki szintén játszott már nálunk, ő felhagyott a futsallal Nyírgyulajon, onnan szerződtettük. És még egy futballista jött Derecskére, Bozsányi Tamás Polgárról. Így jelenleg 21 fős a keretünk. Remélhetőleg nem lesznek az őszihez hasonló problémáink, hiszen akkor volt olyan összecsapás, amikor alig tudtunk kiállni, olyan kevesen voltak hadra foghatóak. Ennek oka a sérülések, valamint a koronavírus, de egyébként sem volt túlságosan bő a merítési lehetőség – nyilatkozta a derecskeiek mestere, aki azt is elmondta milyen tavaszi szezonra számít. – Nem lesz nehéz fölülmúlni az őszi teljesítményünket, de most olyan passzban van a csapat, amilyet én még nem tapasztaltam. Minden ellenünk van. De azért bízom benne, hogy a hat-tizedik pozíció körül sikerül zárnunk, azzal elégedett lennék teljes mértékben – zárta gondolatait.

A Derecske–Monostorpályi összecsapást szombaton 14 órától rendezik a Derecskei Sportpályán.