Jó formában várja a hétvégi fedettpályás országos bajnokságot Kozák Luca, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) sokszoros bajnok gátasa. A 25 éves atléta kedd este még Lengyelországban, Toruńban állt rajthoz, hogy aztán vasárnap (és esetleg szombaton) majd Nyíregyházán méresse meg magát a hazai élmezőnnyel szemben.

Az olimpia után kicsit hosszabb, két hónapos pihenőm volt, így november elején kezdtem el az alapozást a fedettpályás szezonra – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak Kozák Luca.

– Emiatt nem is számítottam arra, hogy az első pár viadalon már csúcsformában leszek. Nyíregyházán volt az első versenyem, de akkor még csak síkot futottam, Karlsruhéban viszont már 60 méter gáton indultam, ahol 8.10 körül akartam futni, ez a 8.13-al össze is jött. Ami bosszant, hogy ott, és utána Berlinben (8.10) is egy-egy századdal maradtam le a továbbjutásról, mert szívesen futottam volna mindkét helyen még egyet. Szerencsére utána Liévinben (8.11 az elődöntőben, majd 8.12 a döntőben) már sikerült beverekednem magam a fináléba, így ott kettőt futottam. Annak örülök, hogy eddig stabilan hozom az időket, a franciaországi viadalon már azt éreztem, kicsit élesebb a forma, és akár egy még jobb eredmény is kijöhet. Az egész idényt tekintve nem akarok én nagy egyéni csúcsot futni, 2019-ben futottam először 7.97-et, 2020-ban kétszer is, tavaly pedig 7.98-ig jutottam. Idén megelégszem egy 7.96-al – viccelődött.

Utazós „pihenőnapok”

Bár Liévinben sem sikerült 8.10 alá menni, Kozák Luca és edzője, Suba László nem aggódik, mert edzéseken remek időket fut a magyar klasszis, aki ha nem lesz nagyon fáradt, a fedett ob-n lehet 60 méter síkon is elindul szombaton.

– Én szívesen rajthoz állnék, mert szeretek sprintelni, de majd meglátjuk, mennyire leszek fáradt. Szerencsére az utazás már nem vesz ki belőlem annyit, mint korábban, mert már hozzászoktam. A kihagyás után villámgyorsan visszarázódtam a versenyidőszak ritmusába: ilyenkor rendes edzése sincs az embernek, a pihenőnapok is inkább utazós napokká alakulnak át

– ismertette, aki lapunk azon kérdésére, hosszú távon mennyire nehéz elviselni, hogy egy-egy versenyen buborékba kényszerülnek a sportolók, azt válaszolta, mostanra már lazult a szabályozás. – Az első fedettpályás viadalok előtt rengetegen fennakadtak a gyorsteszteken az omikron variánssal. Emiatt én úgy döntöttem, akár kérték a szervezők, akár nem, hogy minden verseny előtt PCR-tesztet csináltatok. Ha netán fertőzött lennék, akkor az még otthon kiderüljön, és ne megérkezéskor. Tavaly óta egyébként lazult a rendszer, a legtöbb helyen már nem vagyunk buborékban, de a mindennapos tesztelés megmaradt – mondta el Kozák Luca, akinek a célja az, hogy a március 18–20. között rendezendő belgrádi világbajnokságra legyen top formában.

MSZ