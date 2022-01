A második negyvenöt percre Joan Carrillo cserélt, valószínűleg nem volt elégedett együttese támadójátékával, így Soltész Dominikot az új igazolás, Dorian Babunski váltotta. A játékrész első helyzete Dzsudzsák Balázs előtt adódott, aki Szécsi Márktól kapott labdát, majd húsz méterről, középről eresztett meg egy erős lövést, de Dombó lábbal hárította azt. A hatvanötödik percben mindkét mester változtatott, hazai oldalon Ugrai Rolandot Bódi Ádám, Varga Józsefet pedig David Babunski váltotta, így egyszerre volt pályán mindkét Babunski fivér. Erős Gábor is cserélt, Asani ment be Navrátil posztjára.

A 69. minutumban Dzsudzsák tett haza röviden egy labdát, amelyre az egyik kisvárdai támadó csapott le, de Hrabina remekül mozdult ki a kapujából, és védeni tudott.

Ismét változtatott a vendégek edzője, Makowski és Kravcsenko ment le, Karabeljov, valamint Hej érkezett a helyükre. A játék képe a második félidőre sem változott jelentősen, több lehetőség adódott a fehér mezesek előtt, de ezekkel nem tudtak élni. Tíz perccel a vége előtt kihasználta negyedik cseréjét is Carrillo, a hátul bizonytalan Sylvain Deslandes-ot váltotta Bévárdi Zsombor. A szabolcsiak is változtattak néhány minutummal később, Camaj ment be Bumba helyére. A hajrába lépve egy nagy vendéghelyzet alakult ki, Ötvös sarokkal tette tovább a tizenhatoson belül a labdát Camajhoz, akinek a lövése elment a kapu jobb oldala mellett. Utolsó lehetőségét is kihasználta a Loki edzője, a csapatkapitány, Dzsudzsák ment le, helyét Bényei Ágoston vette át. A négyperces hosszabbításban a Kisvárda játékosa, Prenga kapta meg második sárgáját, Dorian Babunskit rántotta vissza. Az utolsó másodpercekben még Bódi lőhetett egy szabadrúgást huszonöt méterről, de a lövés nem jelentett veszélyt Dombó kapujára.

A két csapat nem túl régre visszamenő történelmében megszületett az első döntetlen, a találkozó végeredménye 0–0.

A DVSC következő bajnokiját a Fehérvár otthonában játssza jövő hét szombaton.

Arany Balázs