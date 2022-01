A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata egy 5 meccses győzelmi szériát követően némileg megtorpant, és a legutóbbi két fordulóban a Szolnoktól, majd a Soprontól is vereséget szenvedett. Mivel a két éllovas – a Falco és a Szolnok – mögött rendkívül sűrű a mezőny, ezért a debreceni együttes gyorsan hátracsúszott a tabellán a hatodik helyre.

Az egyetemisták szombaton 18 órától ahhoz a Körmendhez látogatnak majd, amely szintén elveszítette előző két bajnokiját, és ugyanúgy – 10 győzelemmel és 8 vereséggel – áll a táblázaton, mint ők. A debreceni együttes egy sikerrel tehát megelőzhetné Vas megyei ellenfelét. Az összecsapást megelőzően Lekli József, a DEAC segédedzője beszélt a Naplónak. – Sokat gondolkodtunk már az előző meccsen, de ez tipikusan egy olyan nap volt, amikor nekik minden bejött, nekünk meg semmi. Ehhez persze asszisztáltunk is, de tényleg nagyon jó formában dobtak a soproniak. A mérkőzés elején többségben jól zavartuk őket a próbálkozásaiknál, mégis rendre betaláltak. A lényeg, hogy ebből felálljunk és kijavítsuk a hibáinkat, a héten ezen dolgoztunk – fogalmazott a szakember.

Lekli József elmondta, hogy a körmendi együttes támadásban és védekezésben is a fizikai erejét igyekszik kihasználni ellenfeleivel szemben. – Nekünk is készülnünk kell a sok kontaktusra. Igyekezni fogunk tördelni a játékukat, mert egy jól dobó együttesről beszélünk, ezért nagyon figyelnünk kell a távoli kísérleteikre. Két kosarasukra, White-ra és Stokesra kifejezetten vigyáznunk kell, mert nagyon veszélyesek – hívta fel a figyelmet.

Több változtatás

A szakember arról is említést tett, hogy mennyiben változott meg az együttes élete, munkája, amióta Jorgosz Vovorasz megérkezett Debrecenbe. – Teljesen más metódusban dolgozik, mint korábban Topics mester. Módosított a védekezésben, támadásban és az edzések felépítésében, intenzitásában is. Az ötmeccses győzelmi sorozat szerintem megmutatta, hogy a srácok jól rá tudtak hangolódni az ő személyére. Most volt két olyan találkozónk, ahol nem úgy alakultak az események, ahogy azt szerettük volna. Azonban hosszú a bajnokság és a hátralévő mérkőzéseinkre kell koncentrálnunk, hogy minél többet megnyerjünk. Nem hinném, hogy ezzel gond lesz – mondta magabiztosan a segédedző.

Lekli József elárulta, hogy a görög szakember személyében egy maximalista trénert ismert meg. A szemléletbeli különbségek okozta kezdeti nehézségeken átlendültek, és azóta jól működik együtt a stáb a vezetőedzővel.

Bakos Attila