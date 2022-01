A férfi kézilabda-Európa-bajnokság csütörtökön rajtol a csoportkör mérkőzéseivel, és már rögtön az első napon a debreceni Főnix Arénában is lesznek összecsapások. Az A csoportban Észak-Macedónia, Montenegró, Szlovénia és – a sztárokkal teletűzdelt – Dánia válogatottjai küzdenek meg a cívisvárosban a továbbjutást érő első két helyért. A kvartett tagjai még szombaton és hétfőn lépnek majd pályára.



Az Eb rajtja kapcsán a Hajdú-bihari Naplónak Bíró Imre, a DEAC férfi kézilabdacsapatának a vezetőedzője beszélt.

A városban mindig érezhető egyfajta vibrálás, amikor hozzánk kerül valamilyen színvonalas kézilabdás esemény, akár egy Magyar Kupa négyes döntő vagy egy válogatottmeccs. Azt, hogy a kontinenstorna egyik csoportját megkaptuk, rendkívül fontosnak tartom

– mondta a magyar válogatottal világbajnoki ezüst­érmet és olimpiai negyedik helyet szerző szakember.

Az Európa-bajnokság hivatalos jegyértékesítéssel foglalkozó honlapját böngészve az látszik, hogy szombatra már szinte alig akad szabad hely, de csütörtökre és hétfőre is már rengeteg jegy elkelt. Ez nem is csoda, hiszen olyan világsztárokat láthatunk majd testközelből, mint a dánok átlövője, Mikkel Hansen, akit eddig már három évben is a világ legjobb férfi kézilabdázójának választottak. Az egykori kiváló debreceni kapus szerint a szlovén és a dán gárda pályázik eséllyel a csoportból való továbbjutásra. – Dániáról nem túlzás azt mondani, hogy a nemzetközi elithez tartozik. Észak-Macedónia talán most annyira nem képvisel nagy játékerőt, mint korábban, és jelenleg Montenegró sem – fejtette ki véleményét.

Élmény őket látni



Bíró Imre elmondta, hogy

sportszakmai és turisztikai oldalról tekintve is hasznos, hogy Debrecen az egyik otthona a kézilabda-Eb-nek, de más megközelítésből is fontos.

– Túl a gazdasági hasznokon és azon, hogy a város presztízse emelkedik egy ilyen esemény vendégül látásával, akár az is egy feladat lehet, hogy a fiatalok megismerjék, megszeressék ezt a sportágat. Egy dán vagy egy szlovén csapatot testközelből látni hatalmas élmény lehet egy gyermek számára. Nem tudom, hogy ma milyen hatása van, de annak idején, amikor mi a vb-ről hazajöttünk, akkor a srácok az utcán hirtelen nem rugdosták a labdát, hanem dobálták – emlékezett vissza.



A 125-szörös egykori válogatott kapus nem mer jóslatokba bocsátkozni a magyar együttes szereplésével kapcsolatban. Szerinte olyan csapatunk van, amelyik képes kiváló teljesítményt nyújtani, azonban a világelitbe tartozó gárdák között apró különbségek döntenek majd.

A férfi kézilabda-Eb csütörtöki programja

18.00: Szlovénia–É.-Macedónia **

18.00: Szerbia–Ukrajna**

18.00: Spanyolo.–Csehország*

18.00: Oroszország–Litvánia**

20.30: Magyarország–Hollandia*

20.30: Dánia–Montenegró**

20.30: Horvátország–Franciao.**

20.30: Svédország–Bosznia**

20.30: Norvégia–Szlovákia**



Élő: *M4 Sport, **m4sport.hu