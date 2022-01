Peter Wright nyerte meg londoni PDC-dartsvilágbajnokság döntőjét az angol Michael Smith ellen hétfő éjszaka. A skót 5:4-es hátrányból az utolsó három szettet hozva 7:5-re diadalmaskodott angol ellenfele fölött úgy, hogy a londoni közönség viselkedésével is meg kellett küzdenie.

Mindkét klasszis magas színvonalon teljesített végig a tornán, és ezt a formájukat – ha néha kicsit ingadozva is – de hozták a fináléban is. Érdekesség, hogy Smith döntős átlaga (99.22) valamivel jobb volt, mint Wrighté (98.34), mégis utóbbi győzött.

Kijött a zseni

– A dartsban pont az a szép, hogy aki győz, az mindig megérdemli, mert ő dobja ki az utolsó duplát – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Székely ”Penge” Pál, a debreceni Golden Bulls sokszoros magyar bajnok dartsosa. – Wrightnak a nézők által kreált ellenszenves, vagy ellenséges közeget is le kellett győznie, akik hangosan kifejtették, hogy nem neki szurkolnak, ami nagyon nehézé tudja tenni a koncentrációt. Az látszott, hogy mind a két játékos nagyon akart, ezért volt több hullámvölgy, illetve hullámhegy a mérkőzésen, ám a skót zseniálisan játszott a végén. A pontátlaguk ugyan száz alatt maradt kicsivel, de alapjába véve nagyon jól játszottak mindketten, ráadásul irdatlan mennyiségű 180-ast dobáltak. A legelején volt egy tíz körös játék, ami csúnyán rontotta a körátlagot, de ez a világbajnoki döntő volt, nem babra ment a játék. Mindkettőjüknek ez már a harmadik fináléja volt, Wright már nyert is egyet, ez a rutin is számíthatott a hajrában. Smith számára fokozott stresszfaktor lehetett a korábbi két elbukott döntő, ezt le kellett gyűrnie, majdnem sikerült is neki – mondta el a Penge.

MSZ