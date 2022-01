Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a DEAC jégkorongcsapatának jelentős része elkapta a koronavírust, így nem utazott el a múlt heti erdélyi túrára. A Csíkszereda, a Brassó, valamint a Gyergyó elleni összecsapásokat 5–0-ra automatikusan az ellenfelek nyerték, begyűjtve a bajnoki pontokat.

Az egyetemisták legközelebb szombaton Dunaújvárosba, vasárnap pedig Győrbe látogatnak. A Hajdú-bihari Napló Fodor Andrást, a jégkorongcsapat szakosztályvezetőjét kérdezte a gárda jelenlegi állapotáról. – Egyre többen térhetnek vissza a csapatba, de valószínűleg nem fogunk tudni teljes kerettel elutazni a két meccsre, szükség lesz junior játékosok bevetésére is. A Titánok ellen már több fiatal hokis kapott lehetőséget a koronavírus miatt, ez most is így lesz. Azonban néhányan visszatérhetnek hétvégére azok közül, akiket korábban beoltottak és nem voltak súlyos tüneteik. A legfontosabb viszont az, hogy ott legyünk az Acélbikák és a Győr otthonában és lejátsszuk a mérkőzéseket – nyilatkozta a szakember.

A szakosztályvezető elárulta, hogy a keretnek nagyjából a harmada kapta el a vírust. – Többen közülük szerdán elkezdték a felkészülést, de ennek ellenére még nem mindenki játszhat a hétvégi bajnokikon. A csapat nagy valószínűséggel a Magyar Kupa döntőre lesz teljes, remélhetőleg a továbbiakban elkerüli a koronavírus az együttesünket – fogalmazott Fodor András.

A DEAC jégkorongcsapata az alapszakasz következő fordulójában szombaton Dunaújvárosban játszik, majd másnap Győrben vendégszerepel.

Arany Balázs