A DVSE vízilabdacsapata a bajnokság 16. fordulójában szombat este Pécsre látogat. A debreceniek az előző körben megszerezték első győzelmüket, a Kaposvár ellen diadalmaskodtak 14–13-as arányban. Ezzel a sikerével sem mozdult el a sereghajtó pozícióból a hajdúsági gárda, de már négy egységre megközelítette a Szentes alakulatát. A vendéglátó PVSK utóbbi két meccsén kikapott a Ferencváros és a Vasas otthonában, előtte viszont a közvetlen riválisai ellen szorgosan gyűjtögette a pontokat, eddigi 15 mérkőzésén 16-ot.

A DVSE vezetőedzője, Süveges Máté számolt be a találkozó előtti várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – A szokásos módon készültünk az összecsapásra, szinten tartó, illetve taktikai edzésekkel, de próbálunk új elemeket is gyakorolni folyamatosan, amelyek még eredményesebbé tehetnek minket. Az a célunk, hogy szombatra a legjobb formánkban legyünk. Sokat javult az öltözői hangulat a Kaposvár elleni győzelmet követően, a sok munka, valamint a rengeteg edzés meghozta gyümölcsét, de mindenki tudja, hogy ez csak egy állomás volt. Most mi utazunk a következő állomásra, pontosabban Pécsre, ahol ismét helyt szeretnénk állni és elhozni a három pontot – fogalmazott a szakember.

A hajdúságiak mestere az új igazolásukról, Vismeg Botondról is elmondta első benyomásait. – Jó közösséget alkotunk, így szinte az első pillanatokban sikerült a beilleszkedése Botondnak. Próbáljuk minél gyorsabban bevezetni a játékunkba, de abból a szempontból könnyebb dolga van, hogy ő center pozícióba érkezett. Botondnak a legfontosabb feladata középen küzdeni, a játékosoknak kell őt megtalálni a labdával. A fiatal pólóstól azt várjuk, hogy minél közelebbről lövőhelyzeteket tudjon kialakítani. A húszéves játékos erősítés az együttesünknek, ez látszott a Kaposvár elleni találkozón is. Hozott egy olyan plusz energiát, amelyre nagy szükségünk volt, szóval örülünk, hogy csatlakozott hozzánk – zárta gondolatait Süveges Máté.

A PVSK–DVSE találkozó szombaton este 18 órától kezdődik.

Arany Balázs