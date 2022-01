Elkezdődött megyénk két első osztályú futsalcsapatának idei esztendeje hétfő este. A Berettyóújfalu és a DEAC együttese is alsóbb ligában szereplő ellenfelet győzött le a Magyar Kupában, kiharcolva ezzel a továbbjutást. Az MVFC gárdája Gyálra látogatott a Mad Dogs otthonába, ahol 6–1-es sikert arattak. Az egyetemisták is kiütéssel, 14–0-ra győztek a Nyírség FC ellen, szintén idegenben. A kupa mellett a bajnokságra is koncentrálniuk kell az együtteseknek, hiszen talán még sohasem volt ilyen kiélezett a verseny. A Haladás mögött hat gárda pályázik a felsőházi rájátszást érő további négy pozícióra, a második és a hetedik helyezett között mindössze három pont a különbség. A két hajdúsági alakulat egyaránt 26 egységgel áll, a Mezei-Vill a második, az egyetemisták pedig a negyedik helyről várják az alapszakasz utolsó három fordulóját.



Már a bajnokságra készültek



A Mezei-Vill futsalcsapata a DEAC elleni 7–2-es bajnoki győzelemmel zárta a 2021-es évet, ami után még egy hetet edzett a gárda, azt követően pedig téli szünetre vonultak a játékosok. Az újfalui futsalosok – a debreceniekhez hasonlóan – múlt héten hétfőn kezdtek bele a közös tréningekbe. A csapat idei első megmérettetése a Magyar Kupában volt hétfőn este, az MVFC 6–1 arányban nyert a fővárosi Mad Dogs csapata ellen.



Az együttes vezetőedzője, Trencsényi János elmondta a Naplónak, hogy szüksége volt fiainak a pihenésre, hogy fel tudjanak kicsit töltődni az alapszakasz hajrája előtt.

Egyáltalán nem lenézve a kupaellenfelünket, de mi már az NB I.-es összecsapásainkra kezdtünk el készülni. Látszott is kicsit a kihagyás rajtunk, az első félidő egészen nyögvenyelősre sikerült, aztán a végén a 6–1-es eredmény reális különbséget mutatott. Jövő héten a Kistarcsa ellen ugyanezen a pályán játszunk majd, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon hasznos volt ez a találkozó

– fogalmazott.

Nem szeret számolgatni



A Mezei egykori csapatkapitánya a Kistarcsával szemben győzelmet vár együttesétől, hogy a lehető legkedvezőbb pozícióból várják a Haladás és a Veszprém elleni rangadókat. – Az életünkért fogunk küzdeni ezen a két összecsapáson, és a Hali az előnyét tekintve már talán nem, de a Veszprém hozzánk hasonló helyzetben lesz. Biztos, hogy lesznek körbeverések a felsőházért küzdők között, azonban én nem szeretek így számolgatni. Arra fogunk törekedni, hogy kilenc pontot szerezzünk az utolsó három fordulóban, és akkor biztosan ott leszünk a felsőházban. Fontos, hogy minél inkább kerüljük azokat az elemi hibákat védekezésben, amiket eddig a bajnokság során néha elkövettünk – mondta Trencsényi János, aki hozzátette,

nagyon bízik benne, hogy a koronavírus nem szól majd bele az alapszakasz rendkívül izgalmas hajrájába.



A DEAC és az MVFC is hétfőn játssza következő mérkőzését a bajnokságban. Előbbi a Veszprémet fogadja, utóbbi pedig a Kistarcsa vendége lesz.

