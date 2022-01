Tischler Patrik, a Loki csatára az őszi szezonban emlékezetes módon, fejjel duplázott Debrecenben az Újpest ellen, majd a Ferencváros ellen is betalált a Nagyerdei Stadionban. A felkészülés kezdetén a rövid bajnoki pauzáról, illetve a céljairól beszélt a DVSC honlapjának.

– A szünetben próbáltam minél többet a családdal lenni, gyakorlatilag az egész pihenőt a családtagjaimmal töltöttem Debrecenben, illetve a nagyszülőknél Budapesten. Jó volt kicsit töltődni, azonban hétfőtől már csak a felkészülésre koncentrálok, hiszen a hónap végén már tétmeccsünk van. Kőkemény munka vár a csapatra, de ez kell is, hogy minél jobban felkészüljünk a folytatásra. A célunk, hogy biztosan bennmaradjunk és stabilan a középmezőnyhöz tartozzunk, ezért mindent meg kell tennünk az edzéseken, valamint majd a mérkőzéseken is. Természetesen megvannak a személyes céljaim is, de az a legfontosabb, hogy segítségére legyek a DVSC-nek, s ennek megfelelően csatárként minél több gólt szerezzek. Ősszel jócskán voltak elhullajtott pontjaink, tavasszal ezt nem tehetjük meg, több egységet kell gyűjtenünk, hogy megfeleljünk a szurkolóink elvárásainak – szögezte le Tischler Patrik.