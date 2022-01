A Békessy Béla Vívó Klub nyílt napot tartott szombaton a Faraktár utcai vívócentrumban, ahova minden korosztályban várták az érdeklődőket. A látogatókból nem is volt hiány, szép számmal érkeztek olyanok, akik szerettek volna megismerkedni a vívással.

Ezen alkalomból beszélt a Hajdú-bihari Naplónak Serra György, a klub ügyvezetője az előző évről, az idei tervekről és magáról a nyílt napról is. – Tavaly már valamelyest használhattuk azt az új vívótermet, ami 2020 szeptemberére készült el. Sajnos a korlátozások miatt nem működhetett teljes kapacitással, de az elmúlt időszakban már egyre inkább lehet edzéseket tartani, aminek nagyon örülünk. Két egyesület – a Békessy Béla Vívó Klub és a Debreceni Sportcentrum – versenyzői tréningeznek nálunk. Szépen térnek vissza hozzánk az emberek, bár sajnos a lezárások alatt többen is lemorzsolódtak. Illetve beindult az újdonságunk, a fénykardvívás is, amire nagyon büszkék vagyunk. Az edzőink egy projekt keretein belül külföldön olasz, spanyol és francia szakemberektől sajátítják el azokat a módszereket, amelyeket itthon a tanítványoknak át tudnak adni – mondta.

Az ügyvezető kihangsúlyozta, hogy számára nem az eredmények az elsődlegesek, hanem, hogy minél többen tanuljanak meg vívni, érezzék jól magukat és ha ez sikereket hoz, akkor az külön örömöt jelent. A Napló azt is megtudta, hogy a nyílt napot azért szervezték meg, mert az előkészítő csoportból a legtöbben szintet léptek és a helyükre keresnek újabb lelkes vívni vágyókat. A klubban már egészen négy éves kortól sportolnak, azonban szabadidős felnőtt korcsoport is egyre népszerűbb az utóbbi időben. A szombati rendezvényen az egyesület trénerei megismertették az érdeklődőkkel a különböző fegyvernemeket, akik klasszikus szakágakon kívül a fénykardvívást is kipróbálhatták.

A válogatott környékén

Serra György hasonlóan bizonytalan évre számít 2022-ben is, mint tavaly, ezért nagy kihívást jelent konkrét célokat kitűzniük erre az évre. – A sportcentrum fiatal tehetséges versenyzője, Nagy Blanka akár válogatott is lehet, illetve szeretnénk néhány országos bajnoki érmet begyűjteni ebben az évben a klubbal. Megmérettetéseket is szervezünk a közeljövőben, februárban lesz a Békessy Béla emlékverseny, illetve az Alföld Kupa, ami egy régiós utánpótlásverseny – ismertette a közeljövő programját az ügyvezető.

Bakos Attila