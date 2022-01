A játékrész egyetlen gólját a 45. percet játszó Varga József szerezte fejjel. A rutinos középpályás több labdaszerzéssel vétette észre magát, de az energiájából arra is futotta, hogy a rögzített helyzetek kapcsán veszélyeztesse az ellenfél kapuját.



– Próbáltunk iramot diktálni, illetve amiket edzéseken gyakorlunk, azt visszaadni a pályán. Volt több olyan momentum is, amire tudatosan készültünk, szerencsére ezek ültek is, és lehetőségeket alakítottunk ki belőlük. Úgy látom, jó úton járunk. Az iram és a játék képe rendben volt, főleg annak fényében, hogy mindössze második hete készülünk. A gólom előtt remekül csavarta be a szögletet Dzsudzsák Balázs, én pedig jó ütemben érkeztem, és megcsúsztattam a labdát. Pár perccel később volt még egy komoly lehetőségem, de ott a kapus védeni tudott – mondta el a Hajdú-bihari Naplónak Varga.



A sérüléséből felépülő Szécsi Márk a kezdőcsapatban kapott helyet, és több lövéssel is tesztelte a vendégek kapusát. Az akarat a második félidőben hozta meg a gyümölcsét, Ugrai Roland szögletét követően volt eredményes a támadó. – Még ha csak egyelőre edzőmeccsen, de a hosszú kihagyásom után jó érzés volt ismét a kezdőcsapat tagjának lenni. Egy ilyen találkozó elsősorban a felkészülésünket szolgálja, de azért az eredmény is számít, így próbáltunk minél több gólt lőni, lehetőlég szépen felépített támadásokból.

Kemény edzéseink vannak, szerencsére nincs problémám, jó állapotban érzem magamat. Egy kis fáradtság azért van, de ez ebben az időszakban természetes, majd ráérünk a bajnoki folytatás kezdetére frissek lenni

– nyilatkozta a 70. percet játszó Szécsi.

