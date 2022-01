Vasárnap délelőtt Ötpróba Úszónapot tartottak a Debreceni Sportuszodában, ahol 260 fiatal teljesítette az 500, 1500, vagy éppen a 3000 méter távot 1, 2 és 4 Ötpróba pontért. A rendezvény nagyköveteként a háromszoros olimpiai és négyszeres világbajnok kajakos Storcz Botond is medencébe csobbant, majd leúszta az 1500 méteres távot.

– Az ilyen események remek alkalmak arra, hogy megszólítsuk azokat is, akik a hideg téli napokon nehezebben vennék rá magukat a sportolásra – ismertette a Hajdú-bihari Naplónak a korábbi világklasszis. – Az Ötpróba nemcsak a fiataloknak szól, hanem mindenkinek, aki szeretné fittebben tartani magát. Ez nem teljesítménypróba, inkább egy normálisan teljesíthető megmérettetés, amely főként az egészségről és a mozgás szeretetéről szól. Rengeteg programot szervezünk, biztos vagyok benne, hogy ezeken mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló sportot. Ez alapvetően egy tömegsportrendezvény-sorozat, de bízom benne, lesz olyan fiatal, aki éppen ezen kap kedvet a versenysporthoz, és majd egyszer akár az olimpiai dobogóra is felállhat – adott hangot reményeinek Storcz.

Az olimpiai bajnok aktív élsportolóként heti tízet edzett, ám mióta visszavonult arra figyel, hogy legalább heti öt alkalommal sportoljon. Tavasztól késő őszig a kajakozás jelenti a tréningeket, télen pedig kondizás, futás és időnként az úszás veszi át a kajak helyét. Amit mindenkinek tanácsol, az a fokozatosság, nem szabad túlvállalni magát senkinek. – Elsőre ne legyen senkinek túlzott elvárása önmagával szemben. Az ötpróbás rendezvényeken olyan távok is vannak, amiket kezdők is teljesíteni tudnak, a medencében is érdemes először rövidebb távokat úszni. Nem a teljesítmény a lényeg, hanem hogy élvezze az ember a sportolást – hívta fel a figyelmet.

