Még a decemberi mérkőzéseken is szinte csapatnyi sérültet kellett nélkülöznie a DVSC-nek, ám mostanra, a téli felkészülés második hetére ilyen szempontból javult a helyzet, írja a klub hivatalos honlapja. Szécsi Márk már Gyirmóton visszatérhetett a pályára, azóta pedig a brazil Charleston, Korhut Mihály, Poór Patrik és Pintér Ádám is teljes értékű munkát végezhet a csapattal, Tomas Kosicky sérülése is a múlté.

A többi maródi közül Kusnyír Erik visszatérése a hónap végére, Bárány Donáté csak későbbre, tavaszra várható, ám már a csatár is szorgosan végzi a rehabilitációs munkát, rajtuk kívül Kundrák Norbert is ebben a szakaszban jár.