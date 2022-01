Az NB III. Keleti csoportjában szereplő DEAC labdarúgócsapata hétfőn elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra, elsőként a DESOK-ban gimnasztikai gyakorlatokkal, majd a műfüves pályán folytatódott a tréning.

A debreceniek a harmadik helyről várhatják a folytatást, az első tétmérkőzésig pedig még bő egy hónap van hátra, február 13-án a sereghajtó Törökszentmiklós gárdáját látják vendégül.

Az egyetemisták vezetőedzője, Sándor Tamás értékelte röviden az eddig eltelt félszezont a Hajdú-bihari Naplónak. – Ahhoz képest, amiken keresztül mentünk az ősszel, betegségek, sérülések, illetve jelentős változások voltak a keretben az NB II.-höz képest, így összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel. A szezon java részét perememberekkel kellett végigjátszanunk, viszont ezek a játékosok bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, még akkor is, ha egészséges a teljes csapat. Szeretném, ha egy 18-as keret állna a rendelkezésemre, amelyre épül a DEAC, és nem 13-14 futballistával kellene végigjátszani a bajnokságot – mondta a cívisvárosiak mestere.

A hajdúságiak ősszel két külföldi egyetemi hallgatóval is kiegészült, róluk is beszélt a vezetőedző.

– Mindketten alacsonyabb osztályból érkeztek, ahol kevés edzésen vettek részt, nem NB III.-as szinten futballoztak, számukra idő kellett, mire utolérték magukat, de ezzel számoltunk is. Oliver Tochukwu eleinte csereként lépett pályára, a vége felé azonban már a kezdőcsapatba is lehetett vele tervezni, szép egyenletesen fejlődött. Rauf El-Mohamed jó fizikális állapotban érkezett, ahhoz képest, hogy alsóbb ligában szerepelt, így ő hamarabb megkapta a lehetőséget, de az idény felénél fáradtság jelei mutatkoztak nála, utána már nem úgy ment neki a játék – nyilatkozta Sándor Tamás.

A szakember elmondta, hogy közel három és fél hetet pihentek a futballistái, ebből az első kettőben passzív pihenő volt, majd otthoni erősítő feladatokat végeztek. Ezt követően elkezdték a felméréseket, jelenleg heti egy, majd két edzéssel terveznek, amelyek a DEAC-pályán lesznek.

A vezetőedző elárulta azt is, hogy lesznek változások a keretben, Szabó János már távozott az együttestől, ő a tanulásra szeretne összpontosítani a jövőben. Érkezőket tekintve, jönnek hozzájuk fiatal, 16–19 éves labdarúgók az utánpótlásból, akik edzőmérkőzéseken is megmutathatják majd magukat. – Várunk néhány próbajátékost a felkészülés során, illetve lehetnek még távozóink is. Szeretném, ha játékban előrébb tudnánk lépni, de ez múlik az esetleges érkezőkön is. Az ősszel háromvédős rendszerben futballoztunk, mert nem volt két olyan stabil középhátvédünk, akikkel igazán biztonságossá tudtuk volna tenni a hátsó alakzatunkat. Ha lesz olyan igazolásunk, aki erőssége lehet a gárdának, akkor szívesen átállnék a négyvédős formációra, de jelen pillanatban ez a felállás a legjobb – fogalmazott a mester.

Sándor Tamás hozzátette, hogy miután a nehézségek ellenére az őszi szezonban remekül teljesített a csapat, egyértelműen a dobogón szeretnének végezni. Amennyiben elkerülnék őket a problémák, akár a második helyre is odaérhetnek a végén.

A DEAC a felkészülés részeként edzőmeccseket is játszik a tavaszi bajnoki rajtig. Először a megye I.-ben érdekelt Balmazújvárost látják vendégül szombaton a DEAC műfüves pályáján, majd a kis Lokival, a Sényővel és a Tiszafüreddel csapnak össze.



