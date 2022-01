A DVSC Schaeffler a Vasast fogadja a női kézilabda NB I. 12. fordulójában. Papírforma alapján hazai pályán nem okozhat gondot a Lokinak a fővárosiak legyőzése, de a vírushelyzet egy pillanat alatt átrajzolhatja az erőviszonyokat.

A Hajdú-bihari Napló első kérdése ezért az volt Szabó Ninához, a debreceniek irányító-átlövőjéhez, a múlt héthez képest javult-e a helyzet a piros-fehéreknél. – A héten eddig leginkább az volt a fő kérdés, hogy ki lesz, ki nem lesz majd a vasárnapi meccsen, de csütörtöktől már a Vasasra koncentráltunk – ismertette a 20 éves játékos.

– Figyelembe véve a nehézségeket ebben az időszakban a győzelmek különösen értékesek, ezért is gondolom úgy, múlt héten bravúrgyőzelmet arattunk Siófokon. Nem volt rajtunk teher, mert eléggé foghíjasok voltunk, de jól álltunk hozzá, és szerencsére meg tudtuk oldani a feladatot. Nagyon örültünk a győzelemnek, mert több kulcsjátékosunkat nélkülözve nyertünk egy erős rivális otthonában, büszke vagyok a csapatra. Abból a sikerből erőt tudunk meríteni a továbbiakra. Szükség is van rá, mert a vírus miatt próbáljuk minimalizálni a fertőzés veszélyét, így csak elengedhetetlen okból mozdulunk ki otthonról, de mint a külföldi és hazai példák is mutatják, nehéz kivédeni a megbetegedést. Időnként bevillan, hogy egy frissen ágynak dőlt csapattársammal tegnap még együtt edzettünk, de nem lehet folyton ezen agyalni, hiszen profi játékosként nekünk az a dolgunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a mérkőzésekre – hangsúlyozta.

Siófoki sikerével a DVSC megszilárdította a harmadik helyét a tabellán, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is 2 egységgel (28 pont) szerzett többet, mint a jelenlegi negyedik váciak. A Vasas szereplése már kevésbé fényes, a 3 győzelem és 8 vereség a 12. helyre jó a táblázaton. Ebben a szezonban legyőzték a Fehérvárt, a Budaörsöt és legutóbb a Dunaújvárost, mindhárom gárdát hazai pályán fektették két vállra. A piros-kékek házi góllövőlistáját Kajdon Blanka vezeti 62 találattal, őt Marija Agbaba követi 54, góllal, a dobogó alsó fokán pedig jelenleg Szilovics Fanni áll, aki 47-szer volt eddig eredményes.

A sportstatisztika.com oldal adatai szerint a szombati lesz a két csapat 70. bajnoki összecsapása, az örökmérleg a debreceniekre nézve hízelgő, hiszen eddig 42-szer győztek, 3-szor megosztozott egymással a pontokon a két gárda, 24-szer pedig a fővárosiak örülhettek a lefújás után. Hazai pályán még imponálóbbak a mutatók: 25 siker, 2 döntetlen és mindössze 7 vereség.

– A Vasas jó csapat, múlt héten legyőzték a Dunaújvárost, ami annak ellenére is bravúros volt, hogy a dunántúliakat is megtizedelte a koronavírus. Több korábbi csapattársam is játszik ott, például Kajdon Blanka vagy Faragó Luca, tudom, hogy jó és motivált játékosok, akik ellenünk is meg akarják mutatni magukat. Nagyon oda kell majd figyelnünk, főleg úgy, hogy lesznek hiányzóink. Természetesen hazai pályán csak a két pont megszerzése lehet a célunk – nyilatkozta Szabó Nina.

A DVSC Schaeffler–Vasas SC mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Hódosban.

MSZ