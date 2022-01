A D. C. United U17-es csapatának magyar tehetsége, az amerikai születésű Buri Adrián Balázs meggyőzte az Illés Akadémia szakembereit, amikor a közelmúltban Szombathelyen tesztelték, de a fiatal játékost azóta több magyar klub is megkereste, számolt be a Nemzeti Sport online kiadása.

A család tájékoztatása szerint a 2006-os születésű támadó a napokban a Vasas Kubala Akadémián járt,

de hívta már az FTC, és keresték Debrecenből is.

Még nem dőlt el a jövője, ám a D. C. Unitednak már jelezték, Magyarországon folytatná a pályafutását.