A DVSE-Master Good az OB I. 14. fordulójában a címvédő Szolnoki Dózsához látogatott kedden este. A két csapat a mérkőzést megelőzően szeptember elején a szezonnyitón találkozott utoljára, akkor a Tisza-partiak 13–6-ra diadalmaskodtak a Debreceni Sportuszodában.

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, bő két perc elteltével, Zovic révén megszerezték a vezetést, amelyet gyorsan egalizált Takács Kristóf. Ezt követően tartották a játékrész hajrájáig az eredményt a felek, de másfél minutummal a vége előtt kétszer is betalált a Szolnok gárdája.

A második negyedben eldőlt

A következő nyolc percben bekezdtek Zsivko Gocics tanítványai, fölényesen 7–1-re nyerték a játékrészt, a hajdúságiak számára mindössze még egy szépítő találatra futotta, Fülöp Bence volt eredményes, így a csapatok 10–2-es állásnál mehettek pihenőre.

A góltermés nem csökkent a harmadik negyed elejére sem, de a DVSE játéka jóval stabilabbá vált. A cívisvárosiak ezt a nyolc percet mindössze 3–2-re veszítették el, Kis Ferenc és Korbán Richárd szerezte a debreceniek góljait, így 13–4-es eredménnyel várhatták a hajrát a csapatok. Az utolsó játékrészben remekeltek a hajdúságiak, ötször vették be a hazai kaput, előbb Somlai Tamás, majd Macsi Martin is duplázott, illetve Kis Ferenc is betalált ismét, amelyre két szolnoki válasz érkezett. Az összecsapás végeredménye 15–9-es hazai siker lett.

A DVSE következő mérkőzésén a Kaposvárt látja vendégül jövő hét szerdán.

AB

Vízilabda OB I. 14. forduló



SZOLNOKI DÓZSA–DVSE-MASTER GOOD 15–9 (3-1, 7-1, 3-2, 2-5)

Szolnok, Tiszaligeti uszoda, Vezették: Kollár György, Sándor Péter

Szolnok: Gárdonyi – Zovic (2), Teleki, Jansik, Angyal (5), Szeghalmi (2), Kovács (2). Cserék: Schmölcz (2), Nagy, Gbadamassi, Milakovic,Melkuhn, Pető (2). Vezetőedző: Zsivko Gocics.

DVSE: Kósik – Fülöp (1), Vismeg, Macsi M. (2), Somlai (2), Takács (1), Kis (2). Cserék: Smitula, Korbán (1), Fedac, Macsi P., Rácz, Bodoróczki, Molnár. Vezetőedző: Süveges Máté.