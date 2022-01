Letelt a karácsonyi pihenő, és ismét munkához látott a DEAC Gladiators. Most viszont már az idei szezonra való felkészülés van a célkeresztben egy teljesen új koncepcióval. A gladiátorok első tréningjét ugyanis az új amerikai szakvezető vezényelte le, számolt be a deac.hu.

Ty Rogers az első alkalmon ismertette elképzeléseit a csapattal. A kemény bemelegítés után már a felállásokat magyarázta el a játékosoknak, és a nagy részét ki is próbálta az alakulat. Az első edzést nagy érdeklődés övezte, hiszen közel ötvenfős látogatottság volt a dermesztő hideg ellenére. Ezen kívül több új játékos is megjelent már vasárnap, akikről hamarosan bejelentést tesz az együttes.

Az amerikai szakvezetőnek pozitívak az első benyomásai, és elmondta, hogy ezek után a munka egyre komolyabb lesz.

„Az első edzésnek a látogatottságával nagyon elégedett voltam. Rengetegen gyűltünk össze, és már most sokat tudtunk gyakorolni. A keret jelentős része nagy rutinnal rendelkezik, ami a jövőben megkönnyíti majd az én munkámat is. Az új támadótaktikát is szerintem jól fogadták a srácok, és elsőre nem is csinálták rosszul. Nyilván voltak, akiknek még nagyon új volt ez az egész, de nekik is segítek ezt megtanulni. A védelemmel viszont kifejezetten elégedett voltam, hiszen éreztem a srácokon, hogy labdát akarnak szerezni minden mozzanatukkal. Szerintem még a kezdő offense-játékosok dolgát is megnehezítették a védők. Ha ilyen agresszív lesz egész évben a defense, akkor könnyű lesz erre építkezni. Lehet, hogy az első edzés végére egy kicsit megfagytak a lábujjaim, de számomra ez egy remek első tapasztalat volt” – összegzett a klubhonlapnak Ty Rogers.

A DEAC Gladiators felkészülési programja még kialakulóban van. Az biztos, hogy edzőtábor és felkészülési scrimmage is a tervek között szerepel.