Varga Kevin, a DVSC egykori támadója Törökországban a csendes, külvárosi életet választotta. A Kasimpasa légiósa közel lakik a tengerhez, a vízben mégsem csobbant még, olimpiai aranyérem helyett pedig mindig is a foci érdekelte.

Kevin a Nemzeti Sportnak elmondta, Törökországban a menyasszonyával él, akivel Debrecenben ismerkedtek meg öt évvel ezelőtt. A jövőjüket a cívisvárosban képzelik el, hiszen nagyon szeretik a várost és sok barátuk is van itt. – Debrecen élhető város, nem is kicsi, és nem is túl nagy – fogalmazott, hozzátéve, egyáltalán nem bánta meg, hogy belevágott a törökországi kalandba. – Jobban nem is dönthettem volna. Korábban sokat őrlődtem, vajon megállnám-e a helyem külföldön, el tudnám-e fogadtatni magam, fel tudnám-e venni a tempót. Nos, úgy néz ki, igen. Úgy voltam vele, ha nem próbálom meg, sosem kapok választ a kérdésemre – mondta.

A tizenháromszoros válogatott elmondta, gyerekkorában nem is álmodott arról, hogy a magyar mezt magára húzhatja.

– Olyan távolinak tűnt, hogy az álomig el sem jutottam. Inkább csak az járt a fejemben, hogy szeretnék magas szintre eljutni, nagy meccseket játszani, telt ház előtt, zsúfolt stadionokban. A világ legboldogabb embere vagyok, hogy ez sikerült! – fogalmazott. Kevin kifejtette, jó ideig szeretne még külföldön futballozni, így arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy hol lesz öt év múlva. – Egy nagy célom van, Magyarországgal kijutni a 2026-os világbajnokságra! Akkor gyakorlatilag minden vágyam teljesülne – zárta szavait.