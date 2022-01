Végre elkészült! Közel egy éve hírt adtunk róla, hogy közös projekten dolgozik a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás és Adorján Zoltán, a valaha élt legjobb magyar vaspapucsos.

És most megszületett a Tanker és a Bajnok együttműködésének gyümölcse: egy csodaszép, egyedi építésű salakmotor. A letisztult dizájnú, különleges vasat szerdán adta át Adorján a tulajdonosának.

– Lukács Laci óriási salakmotor-rajongó, rendszeresen jár versenyekre, Debrecen mellett még külföldre is elutazik megnézni egy-egy viadalt. Sidi pedig elhivatott motoros, állandóan a Harley-Davidsonja nyergében ül, közúton ő megy a legtöbbet két keréken a bandából. Ezért természetes, hogy a Tankcsapda-motor hivatalos átadásán a többiek is ott voltak, s ugyanúgy örültek az új jövevénynek, mint én – kezdte a beszélgetést a megbízó.



Régi álom vált valóra

De honnan az igény, hogy szükséged van egy speedway bike-ra? – tettük fel a kérdést Fejes Tamásnak. – Bár a Tankcsapdában mindenki meg van fertőzve a motorozás szeretetével, ez a projekt az én fejemből pattant ki. Már gyerekkoromban rajongtam a motorokért, engem a technikai sportok érdekeltek, nem pedig a foci – mondom ezt annak ellenére, hogy több barátom is labdarúgó, többek között Sándor Tomi, Dombi Tibi és Kerekes Zsombor. A szüleim másfajta beállítottságúak voltak, ráadásul nem is tudtak támogatni egy motor megvásárlásával, így kezdetben csak messziről csodáltam a kétkerekűeket. Fiatalon rengeteget jártam salakmotorversenyekre, rajongva szurkoltam Adorján Zolinak, a példaképem volt. Abban az időben, azaz a nyolcvanas években rengetegen drukkoltak neki, hiszen óriási népszerűségnek örvendett a salakmotorozás Debrecenben, a foci és a kézilabda mellett a legfelkapottabb sportág volt. Sok fiatalhoz hasonlóan szerettem volna salakozni, de sajnos nem volt rá lehetőségem. Később nagy nehezen beszereztem egy Simsont, s azzal koptattam az aszfaltot.

Aztán ahogy lehetőségem nyílt rá, sorban vettem a motorokat, egyre jobb gépeket vezethettem, nagyon rákaptam az ízére. Jelenleg több vasam is van, ha tehetem, motorra ülök.

Rendszeresen járok külföldre túrázni, folyamatosan trenírozom magam különböző képzéseken, többször megfordultam a Kakucs Ringen, motoroztam már az egyetlen magyar motoros világbajnokkal, Talmácsi Gáborral is. Ez számomra csak hobbi, ha egy versenyző meglátna, tuti körberöhögne. De úgy érzem, az átlagos motorosoknál azért többet tudok – mesélte el a motorokhoz való rajongásának hátterét Fejes.

Annyira csúnyák, hogy már szépek

– Bevallom, mindig mocorgott az agyamban, hogy veszek egy salakmotort, lényegében az egyik dédelgetett álmom volt. Ezek a gépek speciálisak, ráadásul annyira csúnyák, hogy már szépek – egyszóval: utánozhatatlanok. Úgy voltam, lehet, sosem megyek vele, de egy akkor is kell! És amikor végleg eldöntöttem, akkor egyértelmű volt, hogy Adorján Zolit kérem fel a motorépítésre. Hét éve ismerjük egymást közelebbről, már több dolog kapcsán összefújt bennünket a szél. Nem akartam egy kész, komplett gépet vásárolni, fontos volt számomra, hogy egyedi, nekem épített salakmotorom legyen.

A végeredmény tökéletes lett, olyan, mint amivel Zoli versenyzett fénykorában, ráadásul nagyon szép, a szoba dísze lesz! Most épül a Tankcsapda új próbaterme, aminek a társalgórésze egy amerikai stílusú koncepció szerint lesz berendezve: kanapé, biliárdasztal, pult, s a galérián, a fő helyen lesz kiállítva a salakmotor.

A Jawám egyediségét még az is garantálja, hogy a Tankcsapda-logón kívül az egykori, a jelenlegi és a jövőbeni cégem van feltüntetve. Nagyon büszke vagyok rá, mert nem sok ember mondhatja el magáról, hogy saját épített salakmotorja van. Nagy becsben tartom majd, egyszer a fiam örökli, s ki tudja, lehet, hogy az unokám emiatt akarja kipróbálni a salakmotorozást – mosolygott a rocker.



Forrás: Tankcsapda

„Büszke vagyok rád, fiam!”

Adódik a kérdés, mit szólt Adorján Zoltán a felkéréshez? – Megmondom őszintén, meglepett. Persze azzal tisztában voltam, hogy a srácok imádják a motorozást, ráadásul Lacival a salakversenyeken is találkozom. Ennek ellenére mégis büszkeséggel töltött el, hogy Tomi rám gondolt. Hiszem, hogy a zenekarnak és a speedwaynek egymásra kellett találnia, ugyanis, ha most kimegyek az utcára és megkérdezek tíz embert, mit tart Debrecen nevezetességének, akkor a legtöbben a Tankcsapdát és a salakmotorozást is megemlítik. Amúgy melyik motorépítő ne venné megtiszteltetésnek, ha a Tankcsapda megkeresné egy ilyen felkéréssel?

Úgy érzem, ez a gesztus a fiúk részéről egyfajta tisztelgés előttem. Éppen ezért szívemet-lelkemet beleadtam a munkába.

Ráadásul teljesen szabad kezet kaptam, mindössze annyi volt a kérés, hogy pár logó felkerüljön a borításra. Az alapkoncepció az volt, hogy „rocker” motort készítsek. Ez alapján egyértelmű volt, hogy a fekete dominál majd, hiszen egy Tankcsapda-koncerten a rajongók többsége ilyen színű ruhában van, illetve a szegecseket jelképező króm is megjelenjen a motoron. Vannak rejtett „finomságok” is: például beépítésre került Emil Szajfutgyinov versenygépének a hátsó betolópálcája. Köztudott, hogy Tomi ducatis, ezért ennek a márkának a jellegzetes csíkozása is feltűnik, s amivel a motor le lett fújva, annak a színkódmegnevezése a sokatmondó Gun Metal. Úgy érzem, ennek a gépnek minden egyes apró részlete a végletekig ki van dolgozva. Jó néhány motort készítettem, mindig arra törekedtem, hogy egyedi dolog kerüljön ki a kezeim közül.

Nyugodt szívvel állítom, hogy a salakmotorok között ez a top termékem

– fogalmazott Adorján, aki egy személyes vallomást is megosztott velünk. – Akik olvasták A Bajnok című önéletrajzi könyvemet, azok tudják, hogy édesapám lényegében profi szinten űzte a motorépítést. Ha látná a Tankcsapda-motort, szerintem elégedett lenne a munkámmal, azt mondaná, „büszke vagyok rád, fiam!”.

Motorra fel!

Ez a projekt akkor lenne még menőbb, ha itt nem érne véget a történet, s Fejes fiatalkori álma beteljesülne, és az oválpályán szórná a salakot – vetettük fel az érintetteknek. – Már régóta rágom Zoli fülét, hogy tanítson meg salakozni.

Nem versenyezni akarok, csak érezni azt, hogy jó tempóval befordulok a kanyarba, aztán keresztbe áll alattam a gép.

Nagy bennem a várakozás, de elárulom, kicsit tele lesz a gatyám, ha belegondolok, mi vár rám. Úgy gondolom, ha ez sikerülne, olyan dolog lenne, mint koncerten megtölteni a Főnix Csarnokot. Ahogy az idő engedi, rámegyünk a pályára, hátha összetöröm Zoli motorját, mert természetesen az övével gyakorolnék, nem a sajátommal! – mondta nevetve a dobos.

A salakmotorozás élő legendája szívesen segítené a rocker szárnypróbálgatásait. – Az első tanácsom az volt, hogy előbb flat track motoron próbálja ki a salakos ovált. Ezek a gépek sokkal testhezállóbbak egy olyan ember számára, aki nagytestű vasakhoz szokott. A salakmotor annyira különleges felépítmény a maga véznaságával, hogy borzasztóan szokatlan érzés nyújt, amikor először ülsz rá. Persze, nem ördögtől való gondolat ezen megtanulni motorozni, de ahhoz, hogy nagyon jól menj vele, óriási bátorság kell. Amúgy nem gondolom, hogy sok idő szükséges ahhoz, hogy egy olyan ember, mint Tomi, aki jól tud motorozni, keresztbe állítsa a gépet a kanyarban – vélekedett Adorján Zoltán.

Boros Norbert