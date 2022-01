A Dunaújvárosi Acélbikák vendége volt a Debreceni Egyetem férfi jégkorongcsapata. György József együttese különböző okok miatt igen felforgatott összeállításban játszotta le a találkozót. A rutinos játékosok közül sem Hetényi Zoltán, sem Berta Ákos nem volt nevezve. Jó hír volt viszont, hogy a sok fiatal mellett a sérüléséből visszatérő Hári Norbert is bevetésre kész volt.

Nekiesett a debrecenieknek a hazai együttes, Gönczi Lajosnak több védést is be kellett mutatnia gyors egymásutánban. Aztán felvette a ritmust a Debrecen is, és ez meghozta a gólokat: előbb Jan Dalecky emelte fel a kapuvas alá a korongot az 5. percben, majd Pinczés tette bele a botját egy lövésbe, aztán Sági Martin lőtte ki a hosszút gyönyörűen (1–2), és még csak a 9. percben jártunk. Emberelőnyből növelhették volna az előnyt Vokla Rolandék, ám Krajcovic, a dunaújvárosi kapus állta a sarat. Mindkét gárda nyílt sisakkal játszott, ennek és a folyamatos játéknak köszönhetően nem unatkoztak a hálóőrök.

Egy kettős kiállítás vezette fel a középső harmadot, majd a hazaiaktól egy második embert is a padra ültettek a sporik, ám hiába nyomta be a kapuja elé a DEAC az újvárosiakat, nem sikerült gólra váltani a fölényt, mert Krajcovic jól védett. A cívisvárosiak több korongot is szereztek a támadó harmadban, de váratott magára a harmadik vendégtalálat. Aztán csak megérkezett az a várva várt találat: a fiatal orosz Mark Smirnov volt eredményes a játékrész felénél. 1–3.

Egy kis videózás után folytatódhatott a mérkőzés, a visszanézés után kiderült, egyik csapat játékosai sem voltak többen a jégen a szabályokban megengedettnél. Mielőtt ellaposodott volna kissé a találkozó, egy vendégkiállítás pörgette fel ismét az eseményeket, de szerencsére a Hetényit helyettesítő Gönczi Lajos útját állta a lövéseknek.

Emberelőnyben kezdte a záró harmadot a Debrecen, de ezt még kivédekezte a Dunaújváros, ám aztán Rastislav Spirko okos lövése után tovább nőtt a vendég fór a 44. percben. 1–4. De itt nem volt vége, egy szemkápráztató akció után Almási Márk vette be a kaput. 1–5. Sági duplázott, méghozzá egy nagy góllal, a kapuvas alá ragasztotta a korongot, ezzel végleg eldöntve a három pont sorsát. 1–6.

De nem volt vége a gólgyártásnak: egy szerencsés, megpattanó lövéssel Németh lopta némileg közelebb a hazaiakat, ám szinte azonnal Hári csapott le szemfülesen egy korongra, majd kilőtte a hosszú felsőt. A szépségdíjas gól elszenvedője már a hazaiak cserekapusa, Kovács volt. Emberelőnyből voltak ismét eredményesek a dunántúliak. Lescovs állította be a 3–7-es végeredményt. Teljesen megérdemelten nyert a DEAC, folytatás vasárnap a Győr ellen a kisalföldiek otthonában.

MSZ

A tények

Erste Liga, alapszakasz

Dunaújvárosi Acélbikák –DEAC 3–7 (1–2, 0–1, 2–4)

Dunaújváros, 223 néző. Vezették: Nagy Attila, Gangel László

Gól: 0–1 Dalecky (5.), 1–1 Pinczés (7.), 1–2 Sági (9.), 1–3 Smirnov (29.), 1–4 Spirko (44.), 1–5 Almási (46.) 1–6 Sági (49.), 2–6 Németh (51.), 2–7 Hári (53.), 3–7 Lescovs (56.)