A korosztályos magyar válogatott Major Sámuel tavaly két évvel meghosszabbította a szerződését a Red Bull Salzburggal, melynek az osztrák másodosztályban szereplő „fiókcsapatában”, a Lieferingben játszott ebben az idényben, de miután ajánlatot kapott az élvonalbeli Admira Wackertől, úgy érezte, eljött a váltás ideje. Major az új klubjával két és fél éves szerződést kötött.

A 20. életévét vasárnap betöltő debreceni az őszi idényben 13 meccsen szerepelt az osztrák másodosztályú Lieferingben, decemberben pedig az UEFA Ifjúsági Ligában, a Salzburg színeiben gólt is szerzett a Sevilla ellen.

Major Sámuel a klubváltását követően a Nemzeti Sportnak nyilatkozott. – Szerettem volna feljebb lépni egy osztályt. Sajnos a Salzburgnál nem sikerült odakerülnöm az első csapathoz. Hiába tettem meg mindent az edzéseken és a meccseken is, a Red Bullnál túlkínálat és sorban állás van a pozíciókért, a világ minden részéről vásárolt, nagyon jó játékosok versengenek egymással, és bár még másfél évig szóló szerződésem volt, nem akartam tovább várni. Ha most sikerül bizonyítanom az első osztályban, nagyon sok új lehetőség nyílhat előttem a folytatásban. Kemény harc folyik itt is a kezdőcsapatba kerülésért, de nagyon motivált vagyok. Egy éven belül stabil kezdővé szeretnék válni – fogalmazott a szélső.

Hozzátette, annak ellenére, hogy jelenleg csak a 11. helyen áll az Admira a 12 csapatos mezőnyben, nem tart a kieséstől.

Elég erősnek érzi új együttesét ahhoz, hogy a következő idényben is az élvonalban szerepeljen. – A Lieferingben többnyire jobbhátvédet játszottam, és jó eséllyel kezdetben az Admiránál is inkább a hátsó alakzatban juthatok szóhoz. A védekezésen felül a támadásban is szeretném kivenni a részem, hiszen én támadó szellemű játékos vagyok. Felelősséget kell vállalnom a pályán és bátran játszani, de nem szabad, hogy ez nyomást jelentsen mert csak felszabadultan lehet élvezni a labdarúgást. Talán ez a legfőbb célom– nyilatkozta Major, aki a téli felkészülést már új csapatánál kezdi az Ausztriában februárban folytatódó tavaszi szezon előtt.



HBN