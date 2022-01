A program szerint csütörtökön indult volna Erdélybe a Debreceni Egyetem Erste Ligás jégkorongcsapata, ahol három találkozót – Csíkszereda, Brassó, Gyergyói HK – játszottak volna. Az út előtt mindenkin elvégezték az ilyenkor szokásos koronavírustesztet, és sajnos több játékos, illetve stábtag tesztje pozitív lett. A sok hiányzó miatt nincs meg a mérkőzésen való kiálláshoz szükséges minimális, 13+1-es létszám, ezért a DEAC nem tud részt venni az erdélyi túrán. Mindez azt jelenti, hogy a pontokat az ellenfelek kapják meg 5-0-s eredménnyel – adott hírt a klub hivatalos oldala.



A Hajdú-bihari Napló György Józsefet, a gárda vezetőedzőjét kérdezte a helyzetről, valamint a kedd esti Titánok elleni idegenben 6–1-re megnyert bajnokiról.



– A győrieknél hamarabb beütött a krach, így valószínűleg a kisalföldiek elleni múltkori meccsen történhetett a baj – ismertette a tréner. – A Titánok ellen alig tudtunk három sort kiállítani. Eredetileg csak Hetényi Zolit szerettük volna pihentetni, de az élet keresztülhúzta számításainkat, a juniorból öt játékossal töltöttük fel a keretet. Gönczi Lajosnak akartuk odaadni a Fehérvár elleni találkozót, de az utolsó pillanatban végül mégis Antek Tamás mellett voksoltunk, aki nagy bravúrokkal hálálta meg a bizalmat. Ha valaki ránéz az eredményre talán gondolhatja, hogy könnyű mérkőzés volt, pedig nem, mert nem rossz ez a fiatal Titánok, de úgy néz ki, hogy a nagyobb rutin azért csak eldöntötte a javunkra a mérkőzést. De ki kell emelnem a mi oldalunkon is a fiatalokat, remekül helytálltak, ami nagyon boldoggá tett. Dmitri Karmaev gól, gólpassz, a hátvéd Mark Smirnov kiváló párost alkotott Vojtech Kloz-zsal, de Szabó Dávid és Denis Glotov is nagyot küzdöttek – értékelt, aki elismerte, hirtelen kissé elfogyott a DEAC. – Gőz Balázsra betegség miatt már a múltkor sem számíthattunk, Hári Norbert már korábban kidőlt, neki a válla ment ki. Norbinak a visszatérése előtt kellene minimum 6-7 kemény, intenzív edzés, úgyhogy talán január végén, február elején számolhatok vele legközelebb. Erre jöttek rá a mostani lebetegedések, négy-öt húzóemberünk is oda van, és az az igazság, hogy most három topcsapathoz kellett volna menni úgy, hogy már eleve a kiállás is gondot okoz. A srácok mondták, hogy induljunk el akár 10-en is, de ha egy ilyen túrának nem tudunk legalább 17-18 egészséges játékossal nekivágni, az sajnos egyenlő az öngyilkossággal – fogalmazott.

Nem érdemes kockáztatni



Mivel elég közel van Magyar Kupa döntője is, a klubnál úgy döntöttek, nem érdemes kockáztatni, és a három erdélyi mérkőzést a három meccset elengedik. Úgy számolnak, a tíz napos karantén után tud a keret kettőt edzeni a Dunaújváros és a Győr elleni bajnoki előtt, mert azokat a találkozókat mindenképp be kell nyerni.



– Sajnos a 6-7. hely szempontjából már nem csak a mi kezünkben van sorsunk. Úgy terveztük, ha összeszedünk 4-5 pontot az erdélyi túrából úgy, hogy a Brassót verjük, majd az utolsó, január végi egymás elleni összecsapásunkat is behúzzuk, akkor eléjük kerülhetünk, de ez innentől már nagyon nehéz lesz. Bár, mint a képlet mutatja, a jelenlegi covidos helyzetben egyik napról a másikra borulhatnak a tervek – mondta el a szakember. A DEAC így legközelebb január 15-én Dunaújvárosban lép pályára, majd másnap a Győr vendége lesz.

