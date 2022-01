A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat, és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

A téli szünetet követően a hétvégén játssza az első teljes fordulót az OTP Bank Liga mezőnye, ezen alkalomból a Debreceni VSC szombaton délután az idény eddigi meglepetéscsapatát, a Kisvárdát fogadja a Nagyerdei Stadionban. A Loki a 9. helyről, 18 ponttal várja a folytatást. – Megnyugtatóbb lett volna, ha még tudunk erősíteni a kereten. Azonban, ha a fiúk jó formában lesznek és ugyanúgy küzdenek majd, mint a Ferencváros, vagy a Videoton ellen, akkor minden esély meglesz a bennmaradásra. Az egyéni hibákat le kell csökkenteni, mert sok értékes pont múlhat ezeken – mondta Bernáth Csaba, a DVSC többszörös bajnok és kupagyőztes futballistája. – A szombati meccsen a papírforma szerint a vendégek az esélyesek. Az első 1-2 fordulóban azonban a tabellánál meghatározóbb lesz az, hogy kinek sikerült eredményesebben a felkészülés. Joan Carrillo szerint a srácok napról napra jobb formában vannak, bízom benne, hogy ez visszatükröződik majd a pályán is – fogalmazta meg reményeit.

Szebeni István bízik benne, hogy a Loki a jelenlegi pozíciójánál nem csúszik majd hátrébb a tabellán. – Sajnos az idei szezonunk nem arról szól, hogy nemzetközi kupaindulásért harcoljunk, de remélem, hogy folyamatosan tud majd a csapat építkezni. Úgy érzem, hogy most a 8-10. helyezés lehet számunkra a realitás, szerintem a Gyirmót és az MTK búcsúzik majd az NB I.-től a bajnokság végén – mondta, majd kitért a szombati Kisvárda elleni bajnokira is. – Nagyon örülnék, ha megszereznénk a három pontot, de félek, hogy nem fogunk nyerni, mert a Várda most kifejezetten erős, jól összerakott csapat – osztotta meg gondolatait a televíziós szakember.

Bakos Attila



Az állás

Bernáth Csaba: 67 pont

67 pont Szebeni István: 64 pont





A 4. forduló pótmérkőzésének pontszámai



Bernáth Csaba:

Puskás–Ferencváros 0–0 0



Szebeni István:

Puskás–Ferencváros 1–1 0



Az NB I. 18. fordulójának tippjei

Bernáth Csaba:

Paks–ZTE1–1

DVSC–Kisvárda2–1

Honvéd–Gyirmót2–0

Puskás–Fehérvár1–1

Mezőkövesd–MTK1–0

Újpest–Ferencváros1–1



Szebeni István:

Paks–ZTE 2–2

DVSC–Kisvárda 1–1

Honvéd–Gyirmót 2–0

Puskás–Fehérvár 2–1

Mezőkövesd–MTK 2–1

Újpest–Ferencváros 1–1



A 4. forduló pótmérkőzésének eredménye:

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–0