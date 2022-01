A DEAC női futsalosai magabiztos sikerrel kezdték az esztendőt a TFSE ellen csütörtök este a DESOK-ban. Quirikó Vivien tanítványai ősszel 10–0-ra győztek a fővárosiak ellen, így előzetesen nagyarányú győzelemre lehetett számítani ezen a meccsen is.

A cívisvárosiak ennek megfelelően beszorították ellenfelüket a kapujuk elé a mérkőzés egészében.

Az első félidőben Fülöp Diána, valamint Krascsenics Csilla voltak eredményesek, így 2–0-val fordultak a felek. A második játékrészeben további négy gól született, Üveges Katalin, Tóth Anita, és Krascsenics Csilla találtak a kapuba, utóbbi kétszer. Ezzel alakult ki a 6–0-s végeredmény. A debreceniek ezzel a sikerükkel növelték előnyüket a tabellán, igaz a Budaörs jövő héten kezdi meg idei szereplését a ligában. A találkozót követően a triplázó Krascsenics Csilla értékelte az összecsapást a Hajdú-bihari Naplónak. – Ez volt az első meccsünk az idén, de ehhez képest is sok hibával játszottunk, szerencsére ez az eredményen nem látszott meg. A továbbiakban jobban kell koncentrálnunk a támadások esetén, ennél jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk az erősebb ellenfelekkel szemben. A védekezésünk az rendben volt, végig domináltuk a mérkőzést – mondta a fiatal tízes, aki ezt követően beszélt a hétvégi Berettyóújfalu elleni kupatalálkozóról is. – Nagy arányú győzelmet várok, már túl vagyunk az első mérkőzésünkön, így nem lehet erre fogni. Ugyanilyen intenzitással kell pályára lépnünk a megyei rivális otthonában is – zárta gondolatit a válogatott futsalos.

Quirikó Vivien, a DEAC nyáron kinevezett vezetőedzője is beszélt a csütörtök esti meccsen látottakról.

– Az eredmény összességében megfelelő, ősszel is fölényesen győztük le a TFSE-t, bíztam benne, hogy ez most is hasonlóan alakul. A helyzetkihasználásunkon van mit javítani, több kapufát is lőttünk, és az ellenfél kapusa is jól védett. A kéthetes szünetünket követően mindössze két edzésnap van mögöttünk, és most rögtön meccset játszottunk, illetve szerettem volna mindenkinek lehetőséget biztosítani, így ezek fejében elégedett vagyok – mondta az edző.

A szakember is beszélt az előttük álló hétvégi összecsapásról. – Igaz, hogy másodosztályú csapat a Berettyóújfalu, de nem gondolom, hogy könnyebb dolgunk lesz ellenük. Szoktunk velük edzőmérkőzéseket játszani, tudjuk, hogy egy egészen jó gárdáról van szó, de bízom benne, hogy a győzelmünk nem fog veszélyben forogni, persze ehhez oda kell tenni magunkat. Egy futsalt játszani szerető egyesület a megyei riválisunk, sok fog múlni ott is a támadásainkon, illetve a helyzetkihasználásunkon – fogalmazott Quirikó Vivien.

A DEAC női futsalosai a Berettyóújfalu otthonában lépnek pályára a Magyar Kupában vasárnap 17 órától.



